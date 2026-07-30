Hviezdna herečka Silvia Šuvadová zmizla z obrazoviek: Z čoho dnes žije?!

BRATISLAVA - Kedysi patrila medzi známe tváre slovenských obrazoviek a výrazne na seba upozornila aj v reality šou VyVolení. Silvia Šuvadová sa však pred rokmi rozhodla pre veľkú životnú zmenu a dnes žije úplne iným spôsobom ako v časoch najväčšej slávy.
Silvia Šuvadová patrila v minulosti medzi výrazné tváre slovenského herectva. K umeniu ju priviedol osud už v mladom veku – hoci pôvodne uvažovala nad štúdiom psychológie či učiteľstva, ako 17-ročná bola prijatá na VŠMU do hereckého ročníka, ktorý viedli známe osobnosti ako Martin Huba, Emília Vášáryová či Božidara Turzonovová.
Počas štúdia získala prvé veľké príležitosti a výraznejšie sa zviditeľnila najmä vďaka filmu Kolja režiséra Jana Svěráka, v ktorom stvárnila postavu violončelistky Blanky. Snímka sa neskôr dočkala obrovského úspechu a získala prestížne ocenenia vrátane Oscara a Zlatého glóbusu.