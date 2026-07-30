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Chorvátska polícia zadržala dvoch Slovákov: Napadnúť mali štáb televízie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ZÁHREB/BRATISLAVA - Chorvátska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorí na ostrove Vir zaútočili na reportéra a kameramana chorvátskej televízie Nova TV. Kameraman utrpel ľahké poranenia. Vo štvrtok na to upozornila agentúra Hina.

Podľa polície muži uplynulý utorok okolo 10.30 h slovne a fyzicky napadli 30-ročného reportéra a 40-ročného kameramana, keď nakrúcali reportáž v obci Vir pred jednou z nehnuteľností, ktorú polícia zapečatila pre nelegálny prenájom. Podľa vyšetrovateľov chceli štábu zabrániť v práci. Kameraman televízie Nova TV zachytil moment, keď útočník hádzal kamene na spravodajský tím, po čom nasledoval fyzický útok. Podľa Chorvátskeho združenia novinárov útočili majitelia dotknutých nehnuteľností, ktorí kameramana udreli niekoľkokrát do hlavy a brucha.

Slovenskí občania vo veku 64 a 20 rokov sú podozriví z použitia nátlaku voči osobe pracujúcej vo verejnom záujme. Za tento trestný čin im hrozí trest odňatia slobody až na tri roky alebo až na päť rokov, ak budú stíhaní podľa závažnejšej právnej kvalifikácie. Obaja podozriví sú vo väzbe v meste Zadar. Chorvátske združenie novinárov útok na štáb televízie Nova TV odsúdilo. Uviedlo, že násilie voči novinárom nesmie zostať nepotrestané a vyzvalo príslušné orgány, aby stíhali zodpovedných a zabezpečili ochranu pracovníkov médií, ktorí pracujú vo verejnom záujme.

Viac o téme: TelevíziaPolíciaSlováciChorvátskoŠtábNapadnutie
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