Meteorológovia varujú: Na piatok platia všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami

BRATISLAVA - Na piatok (31. 7.) platia v rámci celého Slovenska všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Výstrahy tretieho stupňa sú v piatok v platnosti od 13.00 do 19.00 h pre celý Bratislavský kraj a okresy Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica a Trnava. Teplota vzduchu tam môže dosahovať nad 38 stupňov Celzia.
Druhostupňové výstrahy platia v tom istom čase pre celý Trenčiansky a Košický kraj, ako aj okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov, Vranov nad Topľou, Bytča, Martin, Turčianske Teplice, Žilina a väčšinu okresov Banskobystrického kraja s výnimkou Brezna a Veľkého Krtíša.
Prvostupňové výstrahy platia v okresoch Brezno, Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca od 13.00 do 19.00 h. V okresoch Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa platia od 13.00 do 18.00 h.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.