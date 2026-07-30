Tragédia v uhoľnej bani: Výbuch zabil najmenej sedem baníkov, desiatky ľudí uväznil pod zemou

ISLAMABAD - Výbuch v uhoľnej bani na juhozápade Pakistanu si dnes vyžiadal životy najmenej siedmich baníkov. Ďalších 41 osôb explózia uväznila pod zemou, kam sa snažia čo najrýchlejšie dostať záchranári, napísala s odvolaním sa na banského inšpektora Ghánskeho Baloča agentúra AP.
Výbuch sa stal na predmestí Kvéty, hlavného mesta provincie Balúčistán. Telá siedmich baníkov našli niekoľko hodín po explózii, ktorú zrejme spôsobil nahromadený metán. Záchranári pokračujú v úsilí dostať sa k uväzneným ľuďom, uviedol Baloč, bez toho, aby sa zmienil o hĺbke, v akej baníci pracovali. "Šance na nájdenie niekoho živého sa po explóziách metánu znižujú, pretože hladina kyslíka klesá na nulu. Záchranári navyše postupujú vo vnútri bane opatrne," dodal inšpektor.
V pakistanskom uhoľnom priemysle dochádza k smrteľným nehodám často, najmä v Balúčistane, kde v mnohých baniach chýba primerané vetranie, systémy monitorovania plynov a ďalšie základné bezpečnostné opatrenia. Baníci a odborové organizácie už dlho obviňujú majiteľov baní, že nedodržiavajú bezpečnostné predpisy ani neposkytujú zodpovedajúce ochranné pomôcky.
Balúčik je najväčšou, ale zároveň najmenej rozvinutou pakistanskou provinciou, kde sú nezamestnanosť a chudoba veľmi rozšírené. Napriek rizikám a nízkym mzdám sú tisíce baníkov závislé od uhoľného priemyslu ako od zdroja obživy.