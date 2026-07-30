TÁTO hádanka vám nedá spať: Zvládnete jej riešenie? Máte na to len pár sekúnd!

VARŠAVA – Po internete koluje mnoho rôznych hlavolamov, pri ktorých si nejeden ich milovník nevedel rady. Teraz je tu krátke video, ktoré trvá len niekoľko sekúnd, no musíte byť po celý čas ostražitý. Zadanie je pritom jednoduché. Podarilo sa vám to vyriešiť?
Pozorovanie je vlastnosť, ktorej nikdy nezaškodí, keď sa ju snažíme rozvíjať. Na sociálnych sieťach koluje úloha, na ktorej rozlúštenie máte len niekoľko sekúnd. Tento hlavolam okrem iného preverí aj to, ako veľmi sa dokážete sústrediť.
Nemáte veľa času
Objaví sa pred vami modrá plocha s číslom 71, ktoré sa neustále opakuje. Vašou úlohou je ale nájsť číslo 17. Navyše na vyriešenie máte len 10 sekúnd. Potom video začína odznova.
Pokiaľ sa vám podarí nájsť 17 za menej ako 10 sekúnd, vaše vnímanie je vynikajúce. Podobné cviky fungujú pre náš mozog ako fyzická aktivita, pri ktorej namáhame svaly. Pokiaľ sa vám hlavolam zapáčil, na TikToku je toho ešte omnoho viac.