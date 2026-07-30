Šok na otvorenom mori: Rybár vytiahol z vody čierne smetné vrece, po otvorení prišiel šok!

BRIXHAM – Bežná plavba pri pobreží sa v sekunde zmenila na nečakané prekvapenie s policajnou dohrou. Kapitán malej lode spozoroval na morskej hladine plávajúce čierne odpadkové vrece. V snahe vyčistiť more od odpadu ho vytiahol na palubu, no po nazretí dovnútra ho čakal obrovský šok.
K neobvyklému incidentu došlo v piatok neďaleko anglického mesta Brixham v grófstve Devon. Kapitán plavidla Tristan Northway spozoroval vo vode obyčajne vyzerajúce plastové vrece a rozhodol sa k nemu zamieriť, aby zamedzil znečisteniu mora. Celý manéver nakrúcal na video.
Po tom, čo vrece vytiahol na palubu a otvoril ho, zostal v nemom úžase. Namiesto očakávaných odpadkov bolo vrece až po okraj naplnené nespracovanými listami marihuany. Kapitán na nič nečakal, nález zdokumentoval a okamžite zamieril späť do prístavu.
Kapitán plavidla počas spiatočnej cesty potvrdil, že okamžite kontaktoval bezpečnostné zložky. "Sme na ceste do prístavu, kde sa stretneme s políciou, aby sme odovzdali toto veľké vrece s marihuanou na likvidáciu," uviedol priamo z paluby.
Na mieste si nelegálny náklad prevzali príslušníci polície z Devonu a Cornwallu. Podľa oficiálneho vyjadrenia mužov zákona išlo pravdepodobne o odrezky a zvyšky rastlín z nelegálnej pestovateľskej stanice. Vylovené vrece bolo zaistené a následne odovzdané na odbornú likvidáciu. Okolnosti, ako sa nelegálna látka do mora dostala, sú predmetom preverovania.