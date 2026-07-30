Úmorné teplo nebude náš jediný problém: Počasie si pripravilo ďalšiu ranu! TENTO jav všetko ešte zhorší

BRATISLAVA - Na Slovensko sa znova valia úmorné horúčavy. Už dnes ortuť teplomerov vystúpila vysoko nad 30 stupňou Celzia a v ďalších dňoch má byť ešte teplejšie. Vysoké teploty však nebudú to jediné, čo nás potrápi - počas víkendu sa k nim totiž pridá aj nepríjemné dusno.
Extrémne horúce dni, počas ktorých teplota atakuje 40 stupňov Celzia a tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia, sú tu. Horúčavu sme si užili už počas stredy a štvrtka a inak tomu nebude ani v piatok.
SHMÚ na sociálnej sieti priblížil, že vlnu horúčav spôsobuje prílev veľmi teplého a postupne až mimoriadne teplého pôvodne tropického vzduchu. „To bude pokračovať až do víkendu, keď vyvrcholí prílev tropického vzduchu od juhozápadu pred studeným frontom. Podľa aktuálnych predpovedných materiálov však tento front cez naše územie neprejde a ochladenie neprinesie. Čiastočné ochladenie môžu priniesť v nedeľu zrážky v podobe prehánok alebo búrok,“ uviedli.
Bude aj poriadne dusno
Okrem horúčavy sa však počas víkendu budeme musieť vyysporiadať aj s dusnom. Portál imeteo.sk vysvetlil, že pocitová záťaž nebude závisieť len od samotnej teploty, ale čoraz viac aj od množstva vodnej pary vo vzduchu.
Najvýraznejší nárast dusna naznačujú podľa nich mapy na nedeľu 2. augusta. Už počas noci sa na západe, severe a vo viacerých oblastiach východu objavujú hodnoty presahujúce hranicu 18,7 hPa. Predpoludním sa dusný vzduch rozšíri na podstatne väčšiu časť krajiny a lokálne sa parciálny tlak vodnej pary dostáva k 20 až 25 hPa.
Ako uviedli, takáto kombinácia bude veľmi nepríjemná najmä preto, že zároveň zostanú mimoriadne vysoké teploty. Ľudský organizmus sa pri vyššej vlhkosti ochladzuje potením menej efektívne, takže rovnaká teplota sa môže pocitovo znášať horšie než v suchšom vzduchu. Záťaž môžu zvyšovať aj veľmi teplé noci, počas ktorých sa najmä mimo dolín nebude atmosféra výraznejšie ochladzovať.
SHMÚ uviedlo, že vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta.