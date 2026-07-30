Meteorológovia v Česku vo štvrtok namerali vyše 40 stupňov

PRAHA - V českej obci Doksany v Úsťanskom kraji vo štvrtok namerali 40,1 stupňa Celzia. Na sociálnej sieti X to uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a v piatok očakáva na území ČR ešte vyššie teploty.
Štvrtková teplota v Doksanoch prekonala denný teplotný rekord z roku 1994, keď tam namerali 37,1 stupňa Celzia. Teplotné rekordy boli prekonané na viacerých miestach v ČR, napríklad na staniciach Plzeň Bolevec a Plzeň na Mikulce namerali 39,2 stupňa Celzia. Na Morave a v Sliezsku sa vo štvrtok teploty pohybovali do 37 stupňov. Najteplejšie bolo podľa ČHMÚ v Čechách.
Meteorológovia pôvodne predpokladali, že teplotu 40 stupňov dosiahnu výnimočne niektoré stanice až v piatok, keď by podľa ich predpovede malo byť ešte teplejšie. „Zajtra sa k nám dostane ešte mierne teplejší vzduch a teploty tak môžu byť v priemere ešte vyššie,“ upozornili. Ľuďom odporučili, aby dbali na dostatok tekutín, vyhli sa fyzickej aj psychickej námahe a dlhodobému pobytu na slnku.