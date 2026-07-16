Obrovský záujem o štátnu výzvu! Tisíce Slovákov prilákal program obnovy domu, podľa Tarabu padol limit za 45 minút

BRATISLAVA - O novú výzvu programu Obnov dom mini+ bol medzi nízkopríjmovými domácnosťami obrovský záujem. Limit 5 000 žiadostí sa vyčerpal už za 45 minút od spustenia výzvy. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že informačné systémy zvládli nápor bez technických problémov a pripravuje už aj druhé kolo programu.
Podľa envirorezortu umožnila Európska investičná banka využiť viac ako 180 miliónov eur na obnovu rodinných domov nízkopríjmových domácností. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 11-tisíc eur na modernizáciu svojho bývania, ktorá má priniesť nižšie účty za energie.
„Teší ma mimoriadny záujem slovenských domácností o program Obnov dom mini+. Päťtisíc žiadostí bolo podaných za necelú hodinu, pričom naše informačné systémy aj webové stránky zvládli extrémny nápor bez výpadkov. Je to potvrdenie toho, že parametre výzvy sú nastavené pre ľudí, ktorí môžu využiť dotáciu 11-tisíc eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za energie. Rovnako prvýkrát umožňujeme vymeniť aj strešnú krytinu,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Ľudia boli pripravení
Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík pripísal vysoký záujem aj dlhodobej informačnej kampani. Podľa neho mali záujemcovia dostatok času oboznámiť sa s podmienkami programu, pripraviť si potrebné dokumenty a využiť skúsenosti z predchádzajúcich výziev.
„Významnú úlohu zohrala aj dlhodobá komunikácia podmienok programu zo strany enviroagentúry. Novú výzvu sme verejnosti predstavovali priebežne počas celého legislatívneho procesu, ktorý trval približne trištvrte roka. Žiadatelia tak mali dostatok času oboznámiť sa s podmienkami, pripraviť si potrebné podklady a nadviazať na skúsenosti z predchádzajúcich výziev programu. Aj preto bol štart výzvy mimoriadne dynamický,“ povedal Moravčík.
Čo bude nasledovať?
SAŽP teraz začne kontrolovať a vyhodnocovať prijaté žiadosti. Tým, ktorí splnia všetky podmienky, budú postupne zaslané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohové platby vo výške až 5 500 eur.
Žiadatelia musia svoje žiadosti spolu s povinnými prílohami doručiť najneskôr do konca augusta, a to buď v listinnej podobe na adresu SAŽP, alebo elektronicky prostredníctvom portálu e-Slovensko.
Agentúra zároveň avizovala, že druhé kolo výzvy Obnov dom mini+ plánuje vyhlásiť v polovici septembra 2026.
„Ďakujeme všetkým žiadateľom za prejavenú dôveru. Je pre nás záväzkom pokračovať v kvalitnej administrácii programu a pripravovať ďalšie kolá výzvy, aby sa pomoc dostala k čo najväčšiemu počtu nízkopríjmových domácností,“ uzavrel Moravčík.
Podľa ministerstva životného prostredia je v rámci programu Obnov dom aktuálne úspešne zrealizovaných už približne 28-tisíc projektov modernizácie rodinných domov na Slovensku.