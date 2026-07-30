Raritný záber: Soňa Müllerová zverejnila FOTO s rodičmi... Akoby im z oka vypadla!

PIEŠŤANY - Soňa Müllerová si našla čas na to najcennejšie – svoju rodinu. Na koho sa podobá viac?
Soňa Müllerová patrí medzi slovenské moderátorky, ktoré si svoje súkromie si strážia. O to vzácnejšie sú okamihy, keď svojim fanúšikom dovolí nahliadnuť do rodinného života. Na sociálnej sieti zverejnila raritné fotografie s rodičmi. Užívala si s nimi príjemné chvíle v kúpeľnom meste Piešťany. Na jednej zo zverejnených fotografií trojica pózuje pri jazierku, na ďalšej sa spoločne prechádzajú po kúpeľnom parku.
Práve tam prezradila, že išli na obľúbenú letnú pochúťku. „Ide sa na zmrzku,“ napísala stručne k záberu. Moderátorka zároveň pridala aj úsmevnú spomienku na detstvo, ktorá mnohých pobavila. „Keď som bola malá, tak ma mamina stále upozorňovala, aby som sa vystrela. Išlo ma ‚roztrhnúť od jedu‘. A teraz to robím ja jej,“ napísala s úsmevom k fotografii, na ktorej kráča medzi svojimi rodičmi. Fanúšikovia si však všimli ešte jednu vec.
Pri pohľade na spoločné fotografie je zrejmé, že Soňa zdedila veľa čŕt práve po svojej mame. Rovnaký úsmev, jemné črty tváre aj výraz prezrádzajú, odkiaľ známa moderátorka získala svoj prirodzený šarm. Mnohí by bez váhania povedali, že sú si podobné ako vajce vajcu. Zábery zároveň ukazujú silné rodinné puto. Práve takéto obyčajné momenty bývajú často tie najvzácnejšie.
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