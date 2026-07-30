Neuveriteľná premena reality hviezdy: FOTO Takýto osí pás dosiahla chirurgicky!

AUSTRÁLIA - Austrálska reality hviezda Alli Dore poriadne rozvírila vody sociálnych sietí. Na Instagrame zverejnila odvážne fotografie pred a po estetickom zákroku, ktoré okamžite spustili lavínu reakcií. Jej pás je totiž viditeľne užší a samotná blondínka neskrýva nadšenie.
„Mám za sebou necelú polovicu cesty z 12-týždňovej rekonvalescencie a už teraz som presvedčená, že je to tá najlepšia vec, ktorú som pre seba urobila,“ napísala Alli Dore k fotografiám, na ktorých ukázala svoju postavu pred zákrokom a približne päť a pol týždňa po ňom. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť tisíce reakcií.
Alli Dore sa rozhodla odcestovať na indonézske Bali, kde podstúpila zákrok známy ako rib recontouring. Ide o modeláciu dolných rebier v kombinácii s liposukciou pásu, po ktorej pacienti nosia približne 12 týždňov špeciálny korzet, aby sa nový tvar tela stabilizoval. Podľa zverejnených informácií zákrok trvá približne 45 minút a jeho cena sa pohybuje okolo 15-tisíc dolárov.
Dôležité je, že podľa samotnej Dore ani podľa kliniky nejde o odstránenie rebier, ako sa niekedy mylne uvádza, ale o ich estetickú remodeláciu. Na zverejnených záberoch je rozdiel viditeľný na prvý pohľad. Kým na fotografiách pred zákrokom pôsobí jej silueta prirodzene, po niekoľkých týždňoch rekonvalescencie má pás výraznejšie vytvarovaný do presýpacích hodín. Práve tieto fotografie sa stali hitom Instagramu. Jedni obdivujú jej odvahu otvorene hovoriť o plastických úpravách, ďalší tvrdia, že výsledok je až neuveriteľný.
Prečo sa na zákrok odhodlala? Reality hviezda vysvetlila, že po narodení syna v roku 2021 ju trápilo rozšírenie dolných rebier, známe ako rib flare. Už dlhšie vraj snívala o výraznejšom páse a práve preto sa rozhodla pre zákrok. Vo videu zverejnenom pred operáciou zdôraznila, že nejde o žiadny reklamný trik. Tvrdí, že išlo o jej osobné rozhodnutie po dôkladnom zvážení všetkých možností.
Kým časť sledovateľov jej premenu označila za fantastickú a ocenila, že o estetických úpravách hovorí otvorene, iní boli oveľa kritickejší. Niektorí vyjadrili obavy z rizík podobných zákrokov a upozornili, že propagácia estetických operácií môže ovplyvniť mladé ženy. Objavili sa aj komentáre od fanúšikov, ktorí tvrdili, že Alli bola krásna aj pred zákrokom a podobnú procedúru vôbec nepotrebovala.
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