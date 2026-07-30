Bianka Rumanová odpálila Mykonos: Na TAKÝTO outfit si trúfne len málokto!

MYKONOS - Bianka Rumanová patrí medzi ženy, ktoré sa neboja ísť proti prúdu. Kritika ju nezastaví, trendy nesleduje za každú cenu a oblieka si to, v čom sa cíti dobre. Najnovšími zábermi z Mykonosu opäť ukázala, že odvaha jej rozhodne nechýba.
Bianka Rumanová patrí k najvýraznejším postavám slovenskej internetovej scény. Pred rokom spôsobila poriadny rozruch, keď na párty TV JOJ dorazila v outfite inšpirovanom Biancou Censori. Na fialový koberec prišla zahalená v dlhom čiernom kožuchu, no keď sa postavila pred fotografov, vrchnú vrstvu si zhodila. Pod ňou mala priesvitné minišaty, ktoré odhalili takmer všetko a okamžite rozdelili verejnosť na dva tábory. Kým jedni jej odvahu obdivovali, druhí ju za extravagantný model poriadne skritizovali.
Zdá sa však, že Bianka Rumanová si z podobných reakcií ťažkú hlavu nerobí. Aj tentoraz totiž stavila na outfit, ktorý rozhodne nepatrí medzi nenápadné. Počas dovolenky na gréckom Mykonose zverejnila sériu fotografií v hnedých šatách s výraznými zelenými čipkovanými detailmi. Model s vysokým rozparkom, hlbokým výstrihom a odhalenými ramenami zakrýval skutočne len to najnutnejšie.
K záberom pritom pridala stručný, no výstižný odkaz: „Žiadna estetika, jednoducho robím to, čo sa mi páči.“ Zdá sa, že práve tým vystihla svoj prístup k móde aj kritike – oblieka sa podľa seba a názory okolia ju príliš netrápia. Celý outfit doplnila úzkymi slnečnými okuliarmi, pletenou kabelkou a vysokými platformovými sandálmi. Luxusný styling dokonale zapadol do atmosféry ostrova, ktorý je známy módou, jachtami a celebritami.
Pod fotografiami sa okamžite objavili desiatky obdivných komentárov. Fanúšikovia vyzdvihovali nielen jej postavu, ale aj sebavedomie, s akým podobne odvážne modely nosí. Jedno je isté – Bianka opäť raz dokázala, že keď ide o módu, rozhodne sa nebojí pritvrdiť.
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