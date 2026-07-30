Peniaze z Monopoly či poštové známky? Nové návrhy eurobankoviek schytali od Európanov poriadnu nálož!

FRANKFURT – Európska centrálna banka (ECB) chcela zapojiť verejnosť do historického rozhodovania o tom, ako budú vyzerať nové eurobankovky. Reakcia ľudí na sociálnych sieťach však prišla okamžite a bez servítky. Namiesto nadšenia sa pod príspevkami strhla obrovská vlna humoru, skepsy a uťahovania si z dizajnov, ktoré mnohým pripomínajú všetko možné, len nie dôveryhodné platidlo.
ECB v rámci veľkého výberu zúžila zoznam z viac ako 1 200 prihlášok na finálových 10 konceptov (označených písmenami A až J). Tvorcovia sa museli držať dvoch hlavných tém:
- Európska kultúra: Na prednej strane bankoviek vystupujú známe historické osobnosti (napríklad speváčka Maria Callas, skladateľ Ludwig van Beethoven, vedkyňa Marie Curie či spisovateľ Miguel de Cervantes) a na zadnej rôzne kultúrne priestory a aktivity.
- Rieky a vtáky: Predná strana patrí pestrofarebným druhom európskych vtákov a na zadnej strane ich dopĺňajú ikonické budovy inštitúcií Európskej únie.
Kým ECB prezentuje návrhy ako moderný krok vpred, bežní občan si pri pohľade na niektoré grafické návrhy kladú jedinú otázku: Myslíte to vážne?
Peniaze z Monopoly aj pocta holubom
Pod príspevkami Európskeho parlamentu a ECB sa okamžite nahromadili stovky komentárov. Mnohí používatelia sa zhodujú, že niektoré farebné verzii (najmä návrh D) vyzerajú skôr ako papierové peniaze zo známej spoločenskej hry Monopoly alebo detské kupóny do lunaparku. "Zdá sa mi to, alebo tie peniaze z Monopooly vyzerajú reálnejšie ako toto?" pýta sa v komentároch používateľka Ööle.
Veľkú debatu rozpútala najmä téma vtákov. Zatiaľ čo jedni si pochvaľujú neutrálny motív prírody bez politických či národných konfliktov, iní tvrdia, že bankovky vyzerajú skôr ako séria poštových známok. Objavili sa dokonca aj požiadavky na špeciálne druhy: "Prajem si, aby ste dali na 5-eurovú bankovku holuba. Je načase, aby sme si ich viac vážili za všetko, čo spravili počas vojny a mieru," napísala s trochou nadsázky používateľka Emma.
Kde je Lewandowski či Napoleon?
Ďalšou spornou témou sú osobnosti. Európania sa nevedia zhodnúť na tom, kto vlastne reprezentuje celý kontinent a prečo by na 5-eurovke mala byť napríklad Maria Callas a nie niekto iný. "Prečo nie Spice Girls, Lewandowski alebo Napoleon?" pýta sa pobavene komentujúci Virgilio. Ďalší čitateľ zase trefne poznamenal, že dať opernú divu na najmenšiu 5-eurovú bankovku je čistá drzosť.
Niektorí komentujúci dokonca zašli ešte ďalej a pýtajú sa, či sa medzi návrhmi nenájde aj zlatý záchod prezidenta Zelenského, prípadne navrhujú celú sériu bankoviek venovať radšej európskemu pečivu.
Ak si myslíte, že máte k téme čo povedať aj vy, čas máte do 21. septembra, kedy sa oficiálny online prieskum ECB končí. Definitívny víťazný dizajn, podľa ktorého sa neskôr vytlačia reálne bankovky, oznámi banka koncom tohto roka.