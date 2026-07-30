Smrtiaca hrozba na obľúbených plážach: V mori vyčíňa mäsožravá baktéria, hlásia prvú obeť!

BERLÍN - Letná dovolenka pri mori sa pre jedného z návštevníkov skončila s najhorším možným scenárom. V Baltickom mori sa v dôsledku vysokých teplôt vody nekontrolovateľne šíria nebezpečné mikroorganizmy. Odborníci najnovšie potvrdili prvý prípad úmrtia po nakazení takzvanou „mäsožravou baktériou“.
Podľa informácií Úradu pre zdravie a sociálne veci v Berlíne, o ktorých informoval portál Fakt.pl, boli v posledných týždňoch zaznamenané tri prípady infekcie baktériou z rodu Vibrio. Dve zo nakazených osôb pred vznikom príznakov pobývali v spolkovej krajine Meklenbursko-Predné Pomoransko na severe Nemecka pri Baltickom mori.
Pre jedného z pacientov mala nákaza bohužiaľ fatálne následky. Všetci nakazení mali viac ako 75 rokov a patrili do rizikovej skupiny. K infekcii došlo najpravdepodobnejšie po tom, čo sa otvorená rana na tele dostala do kontaktu s morskou vodou. Infekcia sa v dvoch prípadoch rozvinula do ťažkej sepsy, pričom jeden z pacientov skonal necelé tri týždne od výskytu prvých príznakov.
Teplá voda tvorí ideálne prostredie
Baktérie Vibrio, často označované aj ako mäsožravé baktérie, sa prirodzene vyskytujú v slanej aj sladkej vode. Smrteľným nebezpečenstvom sa stavajú predovšetkým počas horúcich letných mesiacov, kedy teplota morskej vody presiahne hranicu 20 stupňov Celzia. V takýchto podmienkach sa dokážu v horných vrstvách vody extrémne rýchlo množiť.
K rýchlejšiemu rozširovaniu týchto nebezpečných drobnohľadných organizmov prispieva okrem stúpajúcich teplôt aj znečistenie či balastná voda vypúšťaná zo lodí. Rizikové obdobie trvá zvyčajne od mája až do októbra.
Odborníci preto dôrazne apelujú na návštevníkov prímorských oblastí, aby dbali na zvýšenú opatrnosť. Ľudia s otvorenými alebo čerstvými ranami by sa mali kúpaniu v mori úplne vyhnúť. V prípade drobných odrenín sa odporúča použiť vodotesné náplasti a po kontakte s morskou vodou ranu čo najskôr opláchnuť čistou tečúcou vodou.