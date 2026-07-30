Šokovaný Matovič v Nových Zámkoch: Zádrhel v kampani, volička mu do kamery ukázala holý ZADOK!

NOVÉ ZÁMKY - Takýto zvrat udalostí zrejme nečakal ani on sám. Kontroverzný expremiér a šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič po vzore ostatných opozičných kolegov rozbehol pomerne rozsiahlu terénnu kampaň po celom Slovensku. Verejne a do mikrofónu sa chce rozprávať s voličmi Smeru a ľudia majú možnosť za hádzanie do koša dostať aj 200-eurovú poukážku na nákup. Jeho veľkú snahu však mierne naštrbila skúsenosť z Nových Zámkov, kde mu jedna z obyvateliek ukázala holé pozadie. Matovič o zážitku napísal najskôr dosť ostrý status a potom pridal aj video.
Dá sa predpokladať, že Matovič už len z povahy veci a jeho minulosti v premiérskom a neskôr ministerskom kresle musel v teréne očakávať isté kontroverznosti a štipľavejšie reakcie. Tá z Nových Zámkov však evidentne prekvapila aj jeho.
Ukázala mi dosť nechutnú r*ť, posťažoval sa Matovič
"Keď som včera v Nových Zámkoch podpisoval miky a tričká, zrazu prišla za mnou 69-ročná smeráčka Jana P. s otázkou, že či sa aj jej podpíšem .... keď som povedal "jasné", otočila sa mi chrbtom a stiahla si komplet legíny a na celé námeste ukázala svoju dosť nechutnú r*ť," napísal šéf Hnutia Slovensko. Svoj slovník však ani po tejto vete nemiernil a poriadne sa do ženy oprel.
"Evidentne v jej sprostučkej hlave bolo ukradnuté, že ju pri tom videli aj maloleté deti. Nemajú argumenty, len bláboly, hoaxy, vulgarizmy a teraz už aj zas*atú r*ť," napísal bez servítky Matovič. Do istého momentu nevedel, ako majú fanúšikom tento moment odprezentovať, keďže za podobné video by do pár hodín dostali ban alebo časové zablokovanie účtu.
Matovičovci však o pár dní našli spôsob, akým video odprezentovať verejnosti. "Verím, že rozumní voliči Smeru si postupne uvedomujú v akej "partii" sa vyskytli. Viacerí mi už prišli na námestia povedať, že cítia prenesenú hanbu," pochválil sa spätne Matovič a verejnosti ukázal, čo sa vlastne v Nových Zámkoch v sobotu 25. júla stalo.