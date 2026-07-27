Vedci vytvorili desivú rovnicu: Predpovedá koniec sveta! Je veľmi blízko

LONDÝN - Môže mať ľudstvo presne stanovený dátum svojho zániku? Stará matematická rovnica z roku 1960, ktorá sa opäť šíri internetom, tvrdí, že áno. Podľa jej autorov by mal rozhodujúci okamih nastať už 13. novembra 2026. Väčšina vedcov však upozorňuje, že nejde o skutočnú predpoveď budúcnosti.
Rovnica určila konkrétny deň
V roku 1960 publikovali vedci Heinz von Foerster, Patricia Moraová a Lawrence Amiot v prestížnom časopise Science štúdiu s provokatívnym názvom Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. Na základe vtedajších údajov o raste svetovej populácie vytvorili matematický model, podľa ktorého by počet ľudí na Zemi smeroval k nekonečnu práve 13. novembra 2026.
Autori tento okamih označili ako „Doomsday“ – deň skazy.
Nešlo o predpoveď apokalypsy
Hoci názov štúdie znie dramaticky, vedci netvrdili, že v daný deň Zem zničí asteroid alebo dôjde ku globálnej katastrofe.
Ich model vychádzal z predpokladu, že ak by populácia pokračovala v dovtedajšom tempe rastu, matematicky by dospela k bodu, v ktorom by už ďalší rast nebol možný. Išlo teda o upozornenie na dôsledky nekontrolovaného populačného rastu, nie o doslovnú predpoveď konca sveta.
Realita sa vyvíjala inak
Od 60. rokov sa však situácia výrazne zmenila. V mnohých krajinách pôrodnosť klesla, tempo rastu svetovej populácie sa spomalilo a pôvodný model prestal zodpovedať realite.
Demografi preto upozorňujú, že rovnica dnes už nedokáže spoľahlivo opisovať vývoj ľudstva. Súčasné prognózy Organizácie Spojených národov počítajú s tým, že počet obyvateľov Zeme bude ešte niekoľko desaťročí rásť, no následne sa rast výrazne spomalí.
Napriek tomu sa teória opäť šíri
Hoci odborníci považujú pôvodný model za prekonaný, s blížiacim sa dátumom 13. novembra 2026 sa stará štúdia opäť stala virálnou na sociálnych sieťach a v médiách.
Vedci však zdôrazňujú, že nejde o serióznu predpoveď zániku civilizácie. Rovnica predstavovala matematický experiment založený na údajoch spred viac než šiestich desaťročí a nezohľadňuje technologický pokrok, demografické zmeny ani vývoj spoločnosti.