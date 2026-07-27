Fero Joke zachraňoval zranenú ženu: Desivé detaily z miesta tatranskej tragédie!

TATRY - Fero Joke si z víkendového výletu vo Vysokých Tatrách neodniesol len nádherné zážitky a fotky. Populárny zabávač zažil momenty, pri ktorých tuhne krv v žilách – pád kamennej lavíny, zranenú turistku a zásah horských záchranárov.
Tatry mu totiž ukázali obe svoje tváre. Najskôr tú nádhernú, keď sa mu počas túry naskytli dychberúce výhľady a dokonca ho po chodníku sprevádzal kamzík smerom na Poľský hrebeň. No krátko nato prišla situácia, na ktorú len tak nezabudne. „Tatry nám ukázali svoju najkrajšiu aj najdrsnejšiu tvár. Zažil som pád kamennej lavíny, pomáhali sme zranenej turistke a privolali záchranný vrtuľník,“ opísal Fero dramatické chvíle.
V kritickom momente pritom nebola jeho pomoc náhodná. Fero Joke má totiž za sebou aj zdravotnícke vzdelanie – vyštudoval odbor zdravotná sestra a v minulosti pracoval ako zdravotný brat v nemocnici. Skúsenosti z praxe tak mohol využiť aj priamo v horách, kde rozhodujú pokoj, rozvaha a rýchla reakcia.
Po napätých chvíľach však prišla aj odmena. O pár hodín neskôr si už užíval jeden z najkrajších západov slnka, aké v Tatrách zažil. Deň zakončil nočným návratom na svoje obľúbené miesto – Sliezsky dom. „Tatry sú nádherné, ale zároveň si zaslúžia obrovský rešpekt. Nikdy neviete, čo vám prinesú,“ odkázal svojim fanúšikom a nezabudol vyzdvihnúť ani prácu horských záchranárov.
Fero tak namiesto obyčajného výletu zažil poriadnu horskú drámu. A ukázal, že za humorom a úsmevom sa skrýva aj človek, ktorý vie v náročnej chvíli zachovať chladnú hlavu a podať pomocnú ruku.
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