Vážila 325 kíl a pochovala muža: Reality hviezdička rapídne schudla a... Zasnúbila sa so ženou!

LOS ANGELES - Keď sa pred šiestimi rokmi objavila na televíznych obrazovkách v reality šou 1000-lb Sisters, málokto veril, že Tammy Slaton raz napíše jeden z najväčších príbehov osobnej premeny. V čase štartu relácie v roku 2020 vážila viac než 320 kilogramov, bojovala so závislosťou od jedla, vážnymi zdravotnými problémami a jej život visel doslova na vlásku.
Nasledovali roky plné pádov, hospitalizácií, pobytov v rehabilitačných zariadeniach aj kritických momentov. Tammy Slaton však postupne dokázala schudnúť stovky kilogramov. V roku 2022 podstúpila bariatrickú operáciu a neskôr aj odstránenie prebytočnej kože. Dnes je z nej úplne iná žena – nielen navonok, ale aj psychicky.
Jej život však nebol len o boji s váhou. V rehabilitačnom centre spoznala Caleba Willinghama, do ktorého sa zamilovala. Ich romanca nabrala rýchly spád a v novembri 2022 si povedali svoje áno. Šťastie však netrvalo dlho. V júli 2023 Caleb vo veku 40 rokov náhle zomrel a Tammy zostala zlomená. Smrť manžela niesla veľmi ťažko a fanúšikom priznala, že prežívala jedno z najtemnejších období svojho života. Osud jej však pripravil ďalšiu kapitolu.
V roku 2025 priznala, že našla novú lásku – Andreu Dalton, s ktorou sa zoznámila cez zoznamovaciu aplikáciu. Ich vzťah sa postupne objavil aj v reality šou a Tammy otvorene hovorila o tom, že tentoraz chce všetko robiť pomalšie a bez zbytočného tlaku. Rodina ju napokon podporila a prijala jej nový vzťah. A prišla veľká správa! Andrea Tammy požiadala o ruku počas romantického výletu na koňoch a reality hviezda povedala jednoznačné „áno“.
Dvojica dnes plánuje spoločnú budúcnosť a Tammy priznáva, že po všetkých bolestiach konečne cíti, že opäť našla šťastie. Príbeh Tammy Slaton tak ukazuje, že aj po rokoch boja s obezitou, zdravotnými komplikáciami a bolestivej strate milovaného človeka môže prísť nový začiatok. Zo ženy, ktorá kedysi bojovala o holý život, sa stala sebavedomejšia osobnosť, ktorá sa teší na svadbu a novú životnú etapu.
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