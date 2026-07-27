Co vám pare? Kňaz počas kázne v kostole VYBUCHOL! Virálne VIDEO baví internet

SABINOV - Hitom internetu posledných dní sa stalo staršie video, na ktorom gréckokatolícky kňaz Peter Iľko počas kázne vysvetľuje veriacim, čo je dochvíľnosť. Rázne slová podčiarkla nečakaná a priamočiara veta vo východoslovenskom nárečí: „Co vám pare?“
Veriaci si to v Ľutine pri Sabinove od miestneho farára poriadne zlízli a video z jeho kázne znovu baví internet. Kňaz v ňom skritizoval neskoré príchody na bohoslužby a pripomenul, že liturgia má svoj pevne stanoven čas. „Viete, čo je to dochvíľnosť? Že tu ide bohoslužba o 6-ej. A ty prídeš o 6:02. A ešte chceš ísť na spoveď? Co vám pare?“ hovorí typickým východniarkym nárečním svojim veriacim v kostole.
Vtipne upozorňuje aj na kontrast medzi tým, čo ľudia stíhajú v bežnom živote a čo v kostole. "Autobus ide o 6:00, vy už o 5:45 ohovárate pri autobusovej zastávke. Je to normálne?" pýtal sa veriacich.
Aj napriek tomu, že ide o video z kázne z roku 2021, priamočiary a energický prejav gréckokatolíckeho kňaza a jeho slová si aj po rokoch získal množstvo reakcií. Viacerí mu dávajú za pravdu a uznávajú, že dochvíľnosť nie je problém len v cirkvi, ale aj v každodennom živote. Mnohí zase zhodnotili, že mohol pri kázaní použiť jemnejší tón.