Český herec s manželkou na premiére: Je to Slovenka a je naozaj krásna!

PRAHA - Na premiére druhej série seriálu nechýbal ani Jan Révai, ktorý tentoraz neprišiel sám. Po jeho boku žiarila manželka Zuzana Šulajová.
Na premiére druhej série seriálu Extraktoři nechýbali známe tváre, no pohľady prítomných pútal predovšetkým herec Jan Révai. Ten si výnimočný večer nenechal ujsť v spoločnosti svojej manželky, slovenskej herečky Zuzany Šulajovej. Dvojica pôsobila uvoľnene, spokojne a bolo zrejmé, že si spoločné chvíle naplno užíva.
Počas fotenia si boli neustále nablízku, držali sa za ruky a rozdávali úsmevy. Ich vzájomná náklonnosť bola neprehliadnuteľná a potvrdila, že ani po rokoch spoločného života ich vzťah nestratil iskru. Zuzana Šulajová stavila na svieži letný outfit. Obliekla si zelené šaty a skombinovala ich s ružovými balerínkami. Herečka aj vo svojich 48 rokoch vyzerala výborne a mnohí by jej vek tipovali len ťažko.
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