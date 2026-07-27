Trump dáva Iránu poslednú šancu: Ak rokovania zlyhajú, útoky sa obnovia

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok v rozhovore pre portál Axios prezradil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlych vojenských operácií.
Aktuálne rokovania sú podľa Axiosu zamerané na uzavretie novej dohody, ktorá by otvorila Hormuzský prieliv a obnovila rokovania o komplexnej nukleárnej dohode. Jednania prebiehajú predovšetkým medzi Iránom a Ománom. Aktívne sa na nich však podieľajú aj Katar, Pakistan, Egypt a Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
„Vedieme s Iránom veľmi intenzívne rokovania. Ak sa nepodarí dospieť k dohode, vrátime sa k veľmi razantným vojenským opatreniam,“ uviedol Trump v rozhovore. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že nie je ochotný dať diplomacii veľa času a rozhovory podľa neho musia postupovať rýchlo. Podľa vlastných slov prezident v piatok nariadil pozastavenie útokov na Irán na podnet sprostredkovateľov. „Všetci, ktorí jednajú s Iránom, ma prosili: ‚Zastavte paľbu,‘“ povedal Trump a zdôraznil, že si myslí, že Irán chce dosiahnuť dohodu.
S požiadavkou mediátorov súhlasil preto, že z nej USA síce nič nezískajú, ale ani nič nestratia. Poznamenal však, že ceny ropy od zastavenia útokov klesli a akciový trh vzrástol. Trump plánuje o situácii v Iráne hovoriť v utorok s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý príde na návštevu Bieleho domu. „Chystám sa s Bibim hovoriť o tom, že keby som nebol prezidentom, Irán by už teraz mal jadrové zbrane a Izrael by bol zničený,“ povedal Trump.