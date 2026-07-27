MIMORIADNE V kukuričnom poli pri Huncovciach sa stratil 3-ročný chlapček! Prebieha PÁTRANIE

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
HUNCOVCE - V obci Huncovce prebieha rozsiahla pátracia akciu. Policajti pátrajú po 3-ročnom chlapčekovi, ktorý sa dnes, 27. júla, stratil v kukuričnom poli.
Do pátrania sú nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívaný je aj policajný dron. Všetky dostupné sily a prostriedky smerujú k tomu, aby bol chlapček čo najskôr nájdený.
"Obraciame sa aj na verejnosť. Ak ste spozorovali osamotené malé dieťa alebo máte akúkoľvek informáciu, ktorá by mohla pomôcť pri jeho vypátraní, bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158," uviedla polícia.