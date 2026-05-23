Zverejnili obsah listov, ktoré napísala princezná Diana pred smrťou: Toto predpovedala!

LONDÝN - Princezná Diana sa údajne ešte pred svojou tragickou smrťou snažila pomôcť Johnovi F. Kennedymu Jr. a jeho manželke Carolyn Bessetteovej. V poslednom liste mu vyjadrila obavy z neustáleho mediálneho tlaku, ktorému čelili.

Tieto informácie prináša pripravovaná kniha The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made od autorky Caroline Hallemannovej, ktorá vyjde v júni.

Diana sa s JFK Jr. prvýkrát stretla v roku 1995 v hoteli Carlyle v New Yorku. Kennedy ju vtedy oslovil s ponukou objaviť sa na titulke časopisu George. Diana ponuku zdvorilo odmietla, no Kennedy sa ju v nasledujúcich rokoch snažil získať na rozhovor.

V liste však Diana naznačila, že túto možnosť úplne nevylučovala. Napísala mu: „Dúfam, že médiá nechávajú teba aj Carolyn na pokoji. Viem, aké je to náročné, ale ver či nie, najhorší paparazzi sú tu v Európe!“

Podľa knihy bolo slovo „dúfam“ v liste dokonca podčiarknuté.

V 90. rokoch boli Diana, JFK Jr. aj Carolyn neustále pod drobnohľadom bulváru. Po rozvode s už terajším kráľom Karolom III. zostala Diana jednou z najfotografovanejších žien sveta. Podobnému mediálnemu tlaku čelili aj Kennedy a Carolyn počas svojho vzťahu a manželstva.

Princezná Diana tragicky zomrela v auguste 1997 po autonehode v Paríži počas prenasledovania paparazzmi. Jej partner Dodi Fayed a vodič zahynuli na mieste, zatiaľ čo osobný strážca Trevor Rees-Jones nehodu prežil s vážnymi zraneniami. Diana zomrela o niekoľko hodín neskôr v nemocnici vo veku 36 rokov.

Necelé dva roky po jej smrti zahynuli aj JFK Jr. a Carolyn pri páde lietadla neďaleko Martha’s Vineyard. Kennedy mal 38 rokov, Carolyn 33. Na palube bola aj jej sestra Lauren Bessetteová. Vyšetrovatelia neskôr potvrdili, že všetci zomreli pri náraze.

Bývalý Dianin osobný tajomník Patrick Jephson uviedol, že Diana vnímala Kennedyho ako „spolutrpiteľa“ života pod neustálym dohľadom verejnosti. Podľa neho medzi nimi vzniklo zvláštne porozumenie založené na podobných životných skúsenostiach.

Ďalší z listov odhaľuje Dianino proroctvo o svojom synovi. Pred svojou smrťou vraj predpovedala, že jej najstarší syn princ William bude pre krajinu veľkým prínosom – a podľa kráľovskej korešpondentky Jennie Bondovej sa táto predpoveď naplnila.

Diana zomrela keď mal William iba 15 rokov. Jeho matkina smrť výrazne zasiahla jeho aj princa Harryho.

Jennie Bondová pre denník The Mirror povedala, že William si získava verejnosť svojím prirodzeným a prístupným vystupovaním: „William robí očividne niečo veľmi správne. Jeho neformálny a prístupný spôsob práce rezonuje s verejnosťou.“

Podľa nej Diana kedysi povedala: „Krajina ma veľké šťastie, že má Williama." 

Podľa prieskumov je dnes princ William najobľúbenejším žijúcim členom britskej kráľovskej rodiny. Za ním nasledujú princezná Kate a princezná Anne.

 

