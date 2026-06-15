Veštica šokovala proroctvom: Svet čaká v roku 2026 deväť katastrof! Predtým predpovedala vojnu s Iránom

LONDÝN - Americká veštkyňa tvrdí, že nasledujúce mesiace môžu priniesť sériu ničivých udalostí. Hovorí o rozsiahlych požiaroch, záplavách aj nepokojoch, ktoré majú zasiahnuť viaceré časti sveta.
Médiá pravidelne prinášajú predpovede ľudí, ktorí tvrdia, že dokážu nahliadnuť do budúcnosti. Najnovšie na seba upozornila americká veštkyňa Angela Kuschelová, ktorá hovorí o deviatich katastrofách, ktoré by podľa jej vízií mohli zasiahnuť svet v najbližších mesiacoch.
Žena, ktorá sa označuje za médium a vyšetrovateľku paranormálnych javov, tvrdí, že v minulosti predvídala problémy na Blízkom východe. V rozhovore pre Daily Star sa teraz podelila o ďalšie varovania týkajúce sa zvyšku roka 2026.
Hovorí o požiaroch aj ničivých záplavách
Kuschelová uviedla, že počas svojich vízií zaznamenala tri rozsiahle požiare, ktoré by podľa nej mohli spôsobiť takmer katastrofálne škody.
Presnú lokalitu vraj určiť nedokáže. Tvrdí len, že názov miesta sa údajne začína písmenom „K“. Podľa jej slov by k týmto udalostiam mohlo dôjsť približne v horizonte štyroch až piatich mesiacov.
Ešte znepokojujúcejšie sú podľa nej predpovede týkajúce sa extrémneho počasia. Tvrdí, že vidí šesť významných dažďových udalostí sprevádzaných rozsiahlymi záplavami. Dve z nich podľa jej opisu pripomínajú hurikány alebo podobne silné prírodné javy.
Varuje aj pred zvláštnymi energetickými vplyvmi
Médium tvrdí, že okrem prírodných katastrof vníma aj zmeny, ktoré označuje za energetické vplyvy pôsobiace na ľudí.
Nie je si istá, či by ich mohli spôsobovať slnečné erupcie, kozmické javy alebo iné faktory. Podľa nej však môžu ovplyvňovať náladu spoločnosti a viesť ľudí k väčšej aktivite v otázkach, ktoré považujú za dôležité.
Kuschelová zároveň predpovedá obdobie zvýšeného napätia vo viacerých krajinách. Nasledujúce mesiace podľa nej prinesú výrazné reakcie verejnosti, ktoré budú súvisieť najmä s peniazmi, mocou a rastúcou frustráciou.
Svet sa podľa nej nachádza v bode zlomu
Veštkyňa tvrdí, že spoločnosť sa momentálne približuje k hranici, za ktorou môže dôjsť k výrazným zmenám nálad a postojov.
Podľa jej slov sa však situácia po októbri začne postupne upokojovať. Neočakáva síce návrat cien na pôvodnú úroveň ani okamžité zlepšenie životných podmienok, no domnieva sa, že ľudia si zvyknú na nové podmienky a prestanú reagovať tak emotívne ako dnes.
Niektoré ceny by podľa nej mohli klesnúť, iné sa stabilizujú. Najväčšou zmenou má byť pokles napätia v spoločnosti.
Spomenula aj ceny palív
Jej vyjadrenia o možnom vývoji cien pohonných hmôt prichádzajú v čase, keď svetové trhy naďalej sledujú dôsledky konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Podľa Daily Star sa ceny palív v USA po vypuknutí konfliktu výrazne zvýšili a americkí motoristi zaplatili za benzín a ďalšie pohonné hmoty miliardy dolárov navyše.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa medzitým oznámila dosiahnutie dohody s Iránom a obnovenie plnej prevádzky v Hormuzskom prielive, cez ktorý prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
Treba však zdôrazniť, že predpovede Angely Kuschelovej nie sú podložené vedeckými dôkazmi a predstavujú výlučne jej osobné tvrdenia o budúcom vývoji udalostí.