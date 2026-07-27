KONIEC po 30 rokoch! Odchod zo Slovenska oznámila ďalšia firma: Prepustí všetkých zamestnancov

POTVORICE - Spoločnosť Askoll Group so sídlom v Potvoriciach (okres Nové Mesto nad Váhom) oznámila, že po 30 rokoch ukončuje svoju výrobu na Slovensku. O prácu prídu všetci zamestnanci.
Dôvodom odchodu je vysoké daňovo - odvodové zaťaženie. Spoločnosť výrobu presunie do iných častí sveta. Na Slovensku má skončiť K 31. decembru 2026. Informuje o tom web tnlive. "Časť výroby bude presunutá do nášho sesterského závodu v Rumunsku a časť výroby do sesterského podniku v Číne," uviedla finančná a HR manažérka Adela Mullerová.
"Materská spoločnosť sa rozhodla ukončiť výrobu na Slovensku pre vysoké daňové a odvodové zaťaženie v Slovenskej republike. Priamym vplyvom boli konsolidačné opatrenia súčasnej vlády, ako transakčná daň, zvýšenie dane z príjmu o 3 percentá, zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnancov o jedno percento," dodala.
Firma aktuálne zamestnáva 77 ľudí, o prácu prídu všetci. Mnohí z nich pritom pracujú v spoločnosti už dlhé roky. Vyrába elektromotory do práčok, sušičiek či umývačiek riadu pre viaceré svetové značky bielej techniky vrátane Whirlpoolu, Boschu či Gorenje.