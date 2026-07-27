Pomáhal inému šoférovi, takmer ho zabil bezohľadný vodič! Autentické VIDEO zachytilo jazdu hrôzy: Zo záberov mrazí

ALEXANDRIA - Išiel pomôcť inému vodičovi a takmer pri tom sám prišiel o život. Šťastie v neštasti mal pracovník odťahovej služby v rumunskej Alexandrii. Počas toho, ako pomáhala vodičovi, ktorý uviazol na krajnici, ho takmer zrazilo okoloidúce auto. Všetko zachytilo video.
O zábery z incidentu, ktorý mohol skončiť veľkou tragédiou, sa podelil samotný pracovník odťahovej služby so slovami, že dnes to bol on a zajtra to môže byť jeden z jeho kolegov. "Počas odťahovania vozidla a snahy pomôcť vodičovi, ktorému sa pokazilo auto, do mňa narazilo iné vozidlo. Skončil som v nemocnici so zraneniami a pomliaždeninami," napísal na sociálnej sieti.
"My, ktorí zabezpečujeme odťahovú službu, prichádzame vtedy, keď nás najviac potrebujete. Prídeme bez ohľadu na čas – v daždi, v noci aj počas horúčav – aby sme vám pomohli dostať sa z problémov. Zo srdca vás prosím: rešpektujte nás na cestách!," odkázal vodičom.
"Spomaľte, keď uvidíte odťahové vozidlo alebo zásahové vozidlo. Dodržujte bezpečný odstup. Buďte pozorní a trpezliví. Jedna sekunda nepozornosti môže zničiť ľudský život. Nezabíjajte tých, ktorí prichádzajú pomôcť! Ak uvidíte odťahové vozidlo odstavené pri krajnici, uvedomte si, že vedľa neho môže stáť človek – otec, manžel alebo priateľ – ktorý si len robí svoju prácu a snaží sa pomôcť niekomu inému," dodal.
Udalosť sa síce odohrala na rumunských cestách, no k podobným incidentom a bezohľadnej jazde niektorých vodičov dochádza všade na svete. A ani Slovensko nie je žiadnou výnimkou. Pracovník video zverejnil práve preto, aby ho ľudia zdieľali v čo možno najväčšej miere. "Možno sa dostane k niekomu, komu pomôže zachrániť život." uzavrel.