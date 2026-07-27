Manželka hovorcu Kremľa žaluje Európsku úniu: Žiada viac ako dva milióny eur!

MOSKVA - Manželka hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova podala na Súdnom dvore Európskej únie žalobu. Tatiana Navková sa ňou domáha zrušenia sankcií, ktoré na ňu EÚ uvalila po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Zároveň žiada odškodné vo výške viac ako dva milióny eur, informuje správa agentúry Reuters.
Členské štáty EÚ zaradili olympijskú víťazku v krasokorčuľovaní z roku 2006 na sankčný zoznam v júni 2022. Rada EÚ vtedy uviedla, že reštriktívne opatrenia prijala voči osobám zodpovedným za konanie, ktoré „podkopáva alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny“. Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz vstupu na územie EÚ.
Navková v žalobe tvrdí, že dôvody jej zaradenia na sankčný zoznam neboli dostatočne odôvodnené. Namieta tiež nesprávne právne posúdenie prípadu a tvrdí, že EÚ nepreukázala dostatočnú súvislosť medzi jej osobou a cieľmi prijatých sankcií.
Okrem zrušenia sankcií žiada od Rady EÚ náhradu majetkovej aj nemajetkovej ujmy vrátane odškodnenia za poškodenie dobrej povesti. Celkovú výšku požadovaného odškodného vyčíslila na viac ako dva milióny eur.