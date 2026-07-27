Kontroverzná tradícia v KĽDR: Kuchári sa predháňali v príprave jedál zo psieho mäsa

PCHJONGJANG - V severokórejskej metropole Pchjongjangu sa tento týždeň konala súťaž v príprave jedál zo psieho mäsa. Kuchári, ktorí postúpili z regionálnych kvalifikačných kôl, súťažili v chuti a prezentácii pokrmov. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra Kjódó.
Psie mäso sa v KĽDR konzumuje ako výživná potravina a považuje sa za súčasť tradičnej kulinárskej kultúry krajiny.
Súťaž sa konala v novej reštaurácii
Podujatie sa uskutočnilo od utorka do štvrtka v novootvorenej reštaurácii špecializovanej na psie mäso pri rieke Tedong v centre Pchjongjangu.
Účastníci pripravovali polievky a ďalšie jedlá v stanovenom časovom limite, pričom využívali vlastné kuchárske postupy.
Južná Kórea konzumáciu psieho mäsa obmedzuje
Konzumácia psieho mäsa má históriu aj v Južnej Kórei. Tá však od budúceho roka začne pre rastúci odpor ochrancov zvierat úplne zakazovať chov psov na mäso a ich zabíjanie na účely konzumácie.