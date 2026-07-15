Nostradamova mrazivá predpoveď: Jedného veľkého muža zasiahne v roku 2026 blesk!

LONDÝN - Proroctvá francúzskeho astrológa Nostradama opäť vyvolávajú mrazivé špekulácie. Jeden z jeho tajomných veršov hovorí o páde „veľkého muža“, ktorého má za bieleho dňa zasiahnuť blesk. Vykladači proroctiev teraz premýšľajú, či záhadné slová nemajú odkazovať na smrť alebo pád významnej svetovej osobnosti.
Viac ako 450 rokov po smrti Michela de Nostredame, známeho ako Nostradamus, jeho tajomné štvorveršia stále nedávajú ľuďom spať. Stúpenci francúzskeho astrológa sú presvedčení, že v nich ukryl varovania pred vojnami, katastrofami aj smrťou významných osobností.
Najnovšie sa pozornosť obrátila na znepokojivý verš, ktorý niektorí vykladači spájajú s rokom 2026. „Veľkého muža zasiahne za bieleho dňa blesk,“ znie časť proroctva.
Na prvý pohľad by mohlo ísť o smrť po zásahu skutočným bleskom. Milovníci Nostradamových predpovedí však tvrdia, že jeho slová nemožno čítať doslovne.
A práve tu sa začínajú desivé špekulácie.
Smrť slávneho muža alebo politický atentát?
Podľa jednej z moderných interpretácií môže „veľký muž“ predstavovať významnú svetovú osobnosť. Mohlo by ísť o politika, člena kráľovskej rodiny alebo inú mimoriadne známu postavu.
Ani tajomný „blesk“ podľa vykladačov nemusí znamenať prírodný úkaz. Daily Star upozorňuje na interpretácie, podľa ktorých by mohlo ísť o symbol náhleho a prudkého útoku.
Niektorí preto hovoria dokonca o možnom atentáte alebo dramatickom páde významného politického lídra.
Nostradamus vo svojich textoch konkrétne meno neuviedol. Neexistuje preto žiadny dôkaz, že by verš opisoval konkrétnu žijúcu osobu.
To však nezabránilo tomu, aby sa okolo záhadných slov opäť rozbehli divoké teórie.
Nostradamus má pre rok 2026 údajne ďalšie temné varovania
Pád „veľkého muža“ nie je jedinou predpoveďou, ktorú moderní vykladači spájajú so súčasným rokom.
Pozornosť vyvoláva aj známe štvorveršie hovoriace o „siedmich mesiacoch veľkej vojny“ a ľuďoch zomierajúcich v dôsledku zla.
V čase pokračujúcich ozbrojených konfliktov vo svete získali stáročia staré slová pre priaznivcov proroctiev nový význam.
„Sedem mesiacov veľká vojna, ľudia mŕtvi pre zlo,“ znie často citovaná časť verša. Niektorí ju spájajú s vojnou na Ukrajine a ďalšími súčasnými konfliktmi. Samotné proroctvo však rok 2026 vôbec nespomína a obsahuje odkazy na francúzske mestá Rouen a Évreux.
Záhadný roj včiel má priniesť ďalší chaos
Ešte bizarnejšie pôsobí ďalšia predpoveď. Nostradamus písal o „veľkom roji včiel“, ktorý sa má objaviť počas noci.
Aj tento obraz dostal v modernej dobe nové interpretácie.
Podľa jedných môže roj symbolizovať politické hnutie alebo nástup autoritárskej moci. Iní zašli ešte ďalej a spájajú ho s dronmi, ktoré sa stali jednou z najdôležitejších zbraní moderných konfliktov.
Roj malých strojov útočiacich spoločne totiž môže pri troche fantázie pripomínať hmyz letiaci k svojmu cieľu.
Ani v tomto prípade však neexistuje dôkaz, že Nostradamus opisoval moderné vojenské technológie.
Naozaj predpovedal Hitlera či smrť princeznej Diany?
Nostradamus vydal svoju najznámejšiu knihu Les Prophéties v roku 1555. Obsahovala stovky štvorverší napísaných mimoriadne nejasným a symbolickým jazykom. Práve ich tajomnosť pomohla vytvoriť jeho legendu.
Jeho priaznivci mu pripisujú predpovede Veľkého požiaru Londýna, nástupu Adolfa Hitlera, svetových vojen či smrti princeznej Diany.
Historici a skeptici sú však podstatne zdržanlivejší. Upozorňujú, že Nostradamove texty sú veľmi neurčité a konkrétne historické udalosti sa k nim často priraďujú až spätne.
Podobný problém je aj s údajnými predpoveďami na rok 2026. Nostradamus pri spomínaných veršoch tento rok výslovne neuviedol. Ide o moderné interpretácie starých textov.
Kto je tajomný „veľký muž“?
Práve neurčitosť Nostradamových slov však už stáročia živí ďalšie a ďalšie teórie.
Kto je „veľký muž“? Čo znamená blesk? A má sa tajomné varovanie vôbec týkať našej doby?
Odpovede nepoznal nikto ani v 16. storočí a jasnejšie nie sú ani dnes.
Jedno je však isté. Ak v najbližších mesiacoch zomrie alebo náhle padne niektorá z významných svetových osobností, priaznivci Nostradama budú mať o ďalšiu „splnenú predpoveď“ postarané.