ŠIALENÉ zábery z Rysov! VIDEO obrovského davu ľudí, na zdolanie vrcholu čakali v NEKONEČNOM rade

POPRAD - Rysy sa cez víkend zmenili na živú turistickú diaľnicu. Obľúbený tatranský vrchol praskal vo švíkoch, o čom svedčia zábery z miesta. Počas víkendu sa tam totiž tvoril dlhý rad turistov, ktorý čakali na výstup. Mnohí sa v reakciách zhodujú na to, že davy berú horám ich kúzlo a pokoj, ktorý tam mnohí chodia hľadať.
Rysy pôsobia na turistov ako magnet. Je to krásny, dostupný a zároveň náročný vrchol, ktorý láka tisíce ľudí každé leto. Výstup od Štrbského Plesa cez Popradské Pleso a Chatu pod Rysmi patrí medzi najikonickejšie tatranské trasy, kde sa v sezóne stretávajú skúsení turisti, rodiny, Poliaci a tiež tí, ktorí si chcú "dať Rysy" ako svoj prvý veľký vrchol. Práve preto býva pod chatou aj na vrchole rušno.
Doslova až preplnené to tam bolo počas uplynulého víkendu. Video zo slovenskej strany Rysov zverejnila stránka Tatry na sociálnej sieti. "Cez víkend boli Rysy najviac preplneným vrcholom v Tatrách. Kto tam nebol, ako keby v horách ani nebol," napísala. Na záberoch vidieť obrovský rad turistov dlhý stovky metrov, ktorí čakajú na zdolanie vrcholu.
Reakcie verejnosti na seba nenechali dlho čakať. "Ideš si do hôr oddýchnuť od ľudí, a medzitým v horách…," zhodnotil jeden pod príspevkom. "To je už skôr rad než horská túra," znie ďalšia z reakcií. "Výhľady stoja za námahu, ale takýto dav trochu uberá z kúzla hôr," zareagovala iná turistka. Mnohí odporúčajú ísť na Rysy mimo sezóny alebo skoro ráno. "Krásne miesto, ale asi je lepšie sa tam vybrať mimo víkendu," radí ďalší.