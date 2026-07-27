Šokujúce: Deti si priniesli z lesa domov granát z druhej svetovej vojny!

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KRAJNÁ BYSTRÁ - Deti priniesli v nedeľu (26. 7.) z lesného porastu v katastri obce Krajná Bystrá v okrese Svidník domov muníciu. Nález predpoludním 54-ročný muž oznámil na tiesňovej linke 158. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na miesto okamžite vyslali hliadku spolu s pyrotechnikom. Ten potvrdil, že ide o ručný granát z obdobia druhej svetovej vojny, muníciu prevzal na jej následné zneškodnenie.
„Ide o mimoriadne rizikové a nebezpečné konanie zo strany detí, a preto je veľmi dôležité aj s našimi najmenšími hovoriť o takýchto nebezpečných situáciách, ktoré nás, ale aj ich môžu v živote stretnúť,“ dodala hovorkyňa.