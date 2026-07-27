Michalovce rozmetala búrka s OBROVSKÝMI krúpami: Domáci nestíhajú rátať škody

Obrovské krúpy napáchali škody. (Zdroj: Facebook/Michalovce a okolie/Pixlr)
MICHALOVCE - Michalovce a okolité obce zasiahla v pondelok popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Mesto Michalovce po búrke vyslalo pracovníkov do terénu, aby situáciu monitorovali a zisťovali rozsah prípadných škôd.
Obyvateľov zároveň vyzvalo, aby nahlásili spadnuté konáre alebo poškodenie mestského majetku vo svojom okolí.
(Zdroj: Facebook/Michalovce a okolie)
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu druhého stupňa pred silnými búrkami pre okresy Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné a Snina.