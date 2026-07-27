o krvavom útoku na Pride prichádza reakcia: Merz sľubuje rázne kroky

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok prisľúbil, že podnikne kroky v reakcii na útok vozidlom počas sobotňajšieho berlínskeho pochodu Pride. Ten si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených, píše správa agentúry Reuters.
Podozrivý útočník, ktorého v nedeľu polícia počas záťahu zastrelila, sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k džihádistickej teroristickej skupine Islamský štát (IS). V máji tohto roka ho odsúdili na podmienečný trest rok a desať mesiacov väzenia za prípravu násilného protištátneho činu, proti čomu podala prokuratúra námietku. Udalosti na pochode v Nemecku vyvolali debatu, prečo podozrivý nebol vo väzení.
„Je ešte príliš skoro povedať, aké politické závery z tohto brutálneho útoku vyvodíme... Budeme musieť reagovať obozretne, ale aj odhodlane,“ vyhlásil Merz. Zároveň uviedol, že policajný dohľad nad odsúdenými zločincami je zodpovednosťou krajinských vlád, nie tej spolkovej.
Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Vodič auta podľa polície po náraze do stromu utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou tiež vrhol na okoloidúcich, informoval minister vnútra Alexander Dobrindt. Hlavného podozrivého, 21-ročného Abdula Ballouta, policajti nakoniec v nedeľu večer vypátrali a postrelili po tom, čo na nich počas potýčky zaútočil. Zraneniam muž podľahol.
Ballout bol občanom Nemecka a narodil sa v Berlíne v roku 2005 po tom, ako sa jeho libanonská matka v roku 2002 stala nemeckou občiankou, objasnil Dobrindt. Berlínska prokuratúra potvrdila správy o tom, že podozrivý sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a v roku 2025 sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k IS.