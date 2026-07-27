Trump vytiahol čiapku Trump 2028: VIDEO Novinárov pobavil vtipom o štvrtom období

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump pobavil hostí na večeri Asociácie korešpondentov Bieleho domu. Počas prejavu si nasadil červenú šiltovku s nápisom „Trump 2028“ a zažartoval, že plánuje kandidovať aj na štvrté prezidentské obdobie.
Trump počas vystúpenia najprv s úsmevom vyhlásil, že chce kandidovať na „štvrté funkčné obdobie“, čím pobavil publikum. Následne vytiahol červenú šiltovku s nápisom Trump 2028, ktorú si nasadil na hlavu.
„Keď odídem, všetci zbankrotujete. Preto to robím – aby som zachránil vašu sledovanosť,“ odkázal novinárom, čím narážal na ich dlhodobý záujem o jeho osobu. O jeho vystúpení informovali agentúry AP a Reuters.
Trumpove slová boli jednoznačne myslené ako vtip. I keď u neho človek nikdy nevie. Podľa 22. dodatku Ústavy Spojených štátov však nemôže byť prezident zvolený do funkcie viac ako dvakrát.