Detský festival Cibuláčik napísal svoju prvú epizódu s tisíckami návštevníkov

Udalosť roka pre deti a ich rodičov odštartovala novú tradíciu na Záhorí. Najväčší česko – slovenský detský festival Cibuláčik privítal cez víkend na letisku v Holíči tisícky návštevníkov z oboch krajín a pripravil nezabudnuteľné chvíle celým rodinám. Pilotný ročník organizátorom ukázal, že toto podujatie má v Holíči svoje miesto a stane sa pevnou súčasťou festivalového leta na Slovensku.
Na pódiu sa počas celého dňa vystriedali hviezdy česko – slovenského sveta detskej zábavy vrátane Mira Jaroša, Smejka a Tanculienky, Flopyho a Fify, skupiny Maxim Turbulenc a prišla aj Fíha Tralala. Skupina Štístko a Poupěnka vystúpila so špeciálnym programom Kde je Poupěnka?, pretože ženská predstaviteľka sa len nedávno stala mamičkou a na Cibuláčiku ju vo vystúpení so Štístkom nahradili víly Houpalka a Hopsalka. Okrem koncertov čakali na deti nafukovacie atrakcie, veľké množstvo maskotov, kolotoče a ďalšie sprievodné aktivity.
„Naším cieľom bolo vytvoriť podujatie, ktoré v regióne dlhodobo chýbalo – veľký rodinný festival, na ktorom si spoločný deň užijú deti aj rodičia. Podľa atmosféry v areáli, úsmevov detí či množstva pozitívnych reakcií zo sociálnych sietí veríme, že sa nám to podarilo,“ povedal organizátor festivalu Vladimír Chrenka.
Organizátori zároveň otvorene priznávajú, že pilotný ročník priniesol aj niekoľko organizačných situácií, ktoré budú predmetom dôkladného vyhodnotenia. „Uvedomujeme si, že nie všetko bolo ideálne. Pri podujatí, ktoré sa konalo prvýkrát sa objavili aj drobné nedostatky. Zaznamenali sme extrémny nárast predaja vstupeniek pár dní pred festivalom a na mieste, kedy sme už nedokázali na poslednú chvíľu navýšiť počet predajcov občerstvenia, čo sa nakoniec ukázalo ako najväčší nedostatok festivalu. Všetku konštruktívnu spätnú väzbu veľmi pozorne sledujeme a už dnes pracujeme na tom, aby bol ďalší ročník ešte komfortnejší a organizačne ešte lepšie pripravený. Prosíme preto návštevníkov o zhovievavosť. Prvý ročník je vždy veľkou výzvou, školou a práve vďaka skúsenostiam vieme festival posúvať ďalej,“ uviedol Vladimír Chrenka.
Veľkým povzbudením pre organizátorov sú stovky fotografií, videí a pozitívnych komentárov, ktoré po skončení festivalu zaplavili sociálne siete. Mnohí rodičia ocenili najmä pestrý program, množstvo atrakcií, príjemnú atmosféru a možnosť stráviť spoločný deň s deťmi. Prvý ročník Cibuláčika tak vytvoril pevné základy novej tradície rodinného festivalu na Záhorí. Prípravy na nasledujúci ročník sa začínajú prakticky okamžite.
„Ďakujeme každému, kto bol súčasťou prvého Cibuláčika. Veríme, že o rok sa opäť stretneme. Silnejší, skúsenejší a s festivalom, na ktorý budú všetci spomínať ako na najlepšiu zábavu pre deti, akú zažili,“ dodal Vladimír Chrenka.
- reklamná správa -