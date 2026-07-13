Predstaviteľ OSN obvinil Hamas zo zasahovania do dodávok pomoci do Pásma Gazy

GAZA - Vysokopostavený predstaviteľ Organizácie Spojených národov v pondelok obvinil palestínske militantné hnutie Hamas zo zasahovania do dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a zastrašovania humanitárnych pracovníkov. Kroky hnutia podľa neho spôsobujú, že humanitárne operácie sú čoraz nebezpečnejšie. Informuje o tom agentúra AFP.
Zástupca osobitného koordinátora OSN pre mierový proces na Blízkom východe Ramiz Alakbarov vo svojom vyhlásení uviedol, že „dôrazne“ odsudzuje bránenie v humanitárnych operáciách zo strany de facto predstaviteľov Pásma Gazy, čím podľa AFP odkazoval na Hamas. Kroky Hamasu podľa jeho slov „ohrozujú humanitárnych pracovníkov, zastrašujú pracovníkov poskytujúcich životne dôležitú potravinovú pomoc a narúšajú život zachraňujúce humanitárne operácie“.
Násilný útok na pomoc
Ozbrojení muži napojení na Hamas údajne v sobotu násilím vtrhli do distribučného centra potravín v Džabálijí na severe enklávy, tvrdí OSN vo svojom vyhlásení. Militanti taktiež „vtrhli do skladu WFP (Svetového potravinového programu) a údajne napadli dvoch vodičov nákladiakov, ktorí doručovali humanitárne zásoby“.
Humanitárna kríza sa zhoršuje
Podľa Alakbarova nejde o ojedinelé incidenty, pričom „odrážajú čoraz nebezpečnejší systém zastrašovania, násilia a bránenia v činnosti vrátane pokusov o pašovanie, zameriavania sa na humanitárne operácie a ich zneužívanie“. Upozornil, že takéto kroky bránia v dodávaní život zachraňujúcej pomoci v čase, keď sú civilisti v Pásme Gazy vystavení vážnym ťažkostiam.
Predstaviteľ z Hamasom riadeného ministerstva vnútra v palestínskej enkláve odmietol tieto obvinenia a označil ich za nepodložené. „Polícia a bezpečnostné zložky pokračujú v ochrane vozidiel s humanitárnou pomocou a distribučné centrá a uľahčujú prácu medzinárodných a humanitárnych organizácií,“ uviedol. Polícia podľa neho nepripustí žiadne útoky na humanitárnych pracovníkov.
Izrael reaguje
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) odsúdil palestínske hnutie za najnovšie obvinenie. „Toto predstavuje ďalší jasný dôkaz toho, že Hamas cynicky zneužíva humanitárny priestor a pomoc určenú pre obyvateľov Pásma Gazy na svoje vlastné účely,“ tvrdí úrad.
V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie, ktoré malo pozastaviť boje medzi Izraelom a Hamasom. Obe strany sa však obviňujú z jeho vzájomného porušovania. Izraelské jednotky pokračujú v útokoch a od začiatku prímeria zabili najmenej 1098 Palestínčanov. Izraelská strana hlási za rovnaké obdobie šesť obetí - päť vojakov a civilistu. Izrael pokračoval v úderoch aj v nedeľu a podľa palestínskych zdravotníckych predstaviteľov prišlo o život najmenej šesť ľudí vrátane deväťročného dievčaťa, informuje agentúra Reuters.