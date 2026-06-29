Zadarmo a bez klimatizácie: Energetici prezradili trik, ktorý ochladí dom počas horúčav za pár minút

LONDÝN – Mnohí ľudia počas horúcich dní automaticky otvoria všetky okná v dome. Podľa odborníkov však práve to môže byť chyba. Energetická spoločnosť British Gas teraz prezradila jednoduchý trik, ktorý pomáha ochladiť domácnosť bez klimatizácie a nestojí ani cent.
Horúčavy dokážu zmeniť byt alebo dom na rozpálenú pec. Mnohí ľudia preto počas dňa otvárajú okná v snahe vpustiť dovnútra čerstvý vzduch. Odborníci však upozorňujú, že počas najteplejších hodín môže mať takýto postup presne opačný efekt.
Energetická spoločnosť British Gas odporúča využiť takzvané krížové vetranie. Namiesto otvárania všetkých okien počas celého dňa radí otvoriť okná na opačných stranách domu alebo bytu až v skorých ranných hodinách alebo večer, keď je vonku chladnejšie. Tak vznikne prirodzené prúdenie vzduchu, ktoré pomáha odvádzať nahromadené teplo z interiéru.
Tajomstvo je v správnom načasovaní
Podľa odborníkov je najväčšou chybou otvárať okná počas popoludnia, keď sú vonkajšie teploty najvyššie. Horúci vzduch sa totiž dostáva dovnútra a miestnosti sa prehrievajú ešte viac.
Oveľa efektívnejšie je vyvetrať skoro ráno alebo neskoro večer a následne počas dňa okná zatvoriť. Zároveň sa odporúča zatiahnuť závesy alebo žalúzie, aby slnečné lúče neprenikali priamo do miestnosti.
Nezabudnite na vnútorné dvere
British Gas upozorňuje aj na ďalší detail, na ktorý mnohí zabúdajú. Keď večer otvoríte okná, mali by ste zároveň otvoriť aj vnútorné dvere. Vzduch sa tak môže voľne pohybovať celým domom a efekt ochladzovania bude výrazne silnejší.
Ak bývate v byte, kde sú okná len na jednej strane, odborníci odporúčajú pomôcť si ventilátorom, ktorý podporí cirkuláciu vzduchu.
Teplo stúpa nahor
Zaujímavým tipom je aj otvorenie strešných okien, podkrovia alebo ventilačných otvorov. Keďže teplý vzduch prirodzene stúpa nahor, môže tak jednoduchšie uniknúť z domu. Pomôcť môžu dokonca aj kuchynské a kúpeľňové odsávače, ktoré podporujú výmenu vzduchu.
Trik poznajú najmä v horúcich krajinách
Podobné odporúčania sú bežné v krajinách, kde teploty pravidelne prekračujú 35 stupňov Celzia. Ľudia tam počas dňa zatvárajú okná aj žalúzie a vetrajú najmä v noci alebo skoro ráno. Rovnakú skúsenosť potvrdzujú aj obyvatelia južnej Európy v internetových diskusiách, kde sa zhodujú, že správne načasované vetranie dokáže znížiť teplotu v domácnosti o niekoľko stupňov.
Ak teda počas najbližších horúcich dní plánujete bojovať s teplom bez klimatizácie, možno stačí jediná zmena. Namiesto otvárania všetkých okien na obed počkajte do večera a vytvorte prievan medzi opačnými stranami domu. Výsledok vás môže príjemne prekvapiť