Kybernetická vojna eskaluje: Francúzsko si predvolá ruského veľvyslanca

Paríž 13. júla (TASR) - Francúzsko si v najbližších dňoch predvolá ruského veľvyslanca, aby podal vysvetlenie k rozsiahlej kybernetickej kampani zameranej na sabotáž a špionáž približne v desiatich európskych krajinách vrátane Francúzska. Vo vysielaní televízie BFM a rozhlasovej stanice RMC to v pondelok oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, informovala agentúra AFP.
Barrot doplnil, že Francúzsko zároveň uvalí sankcie na deväť osôb a štyri subjekty, ktoré podľa Paríža nesú zodpovednosť za kybernetickú kampaň organizovanú ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB).
Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí sa tieto ruské kybernetické útoky zameriavajú na firmy, ministerstvá a prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry. Cieľom takýchto kyberútokov je získavanie citlivých informácií alebo narušenie fungovania služieb, napríklad železničnej infraštruktúry, ako sa to podľa Barrota stalo v Poľsku. Bližšie podrobnosti minister neuviedol. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, Barrot tvrdí, že Francúzsko má „schopnosť odhaliť tieto útoky“, keďže v posledných rokoch výrazne posilnilo svoju obranu proti kybernetickým hrozbám.
Podľa Barrota Rusko vedie rozsiahlu kybernetickú kampaň zameranú na sabotáž a špionáž približne v desiatich európskych krajinách. Dodal, že Európa má jeden z najsofistikovanejších systémov obrany proti kybernetickým útokom vrátane ochrany pred dezinformačnými kampaňami zameranými na ovplyvňovanie volieb.