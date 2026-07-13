Polícia eviduje zvýšený záujem o vydanie dokladov: Lehoty sa však dodržiavajú

BRATISLAVA - Od začiatku roka do konca 28. týždňa prijalo Národné personalizačné centrum Ministerstva vnútra SR viac ako 265.000 žiadostí o vydanie cestovného pasu, vyše 409.000 žiadostí o vydanie občianskeho preukazu a viac ako 90.000 žiadostí o vydanie vodičského preukazu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil počet žiadostí vo všetkých kategóriách. Napriek zvýšenému záujmu sa všetky doklady naďalej personalizujú v zákonných lehotách. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný pri občianskych preukazoch, kde počet žiadostí vzrástol o 9,76 percenta. Nasledovali vodičské preukazy s nárastom 1,34 percenta a cestovné pasy, pri ktorých bol evidovaný nárast 0,57 percenta.
Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. „Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov,“ ozrejmil Hájek. Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti.