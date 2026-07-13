Šmyk na znečistenej ceste: Pokazený autobus spôsobil komplikácie vodičom pri Pustých Úľanoch

VEĽKÝ GROB/PUSTÉ ÚĽANY - Na ceste tretej triedy medzi obcami Veľký Grob a Pusté Úľany zastavil v pondelok ráno autobus z dôvodu technickej poruchy. Na vytečených prevádzkových kvapalinách dostalo šmyk prichádzajúce auto, ktoré skončilo mimo cesty. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Polícia podľa nej neevidovala v tomto úseku dopravnú nehodu, išlo o dve samostatné udalosti, ktoré časovo a miestne súviseli. Podčiarkla, že autobus zostal pre technické problémy stáť na ceste, kde tvoril prekážku v cestnej premávke.
„Z vozidla zároveň vytekali prevádzkové kvapaliny. Na miesto bola privolaná policajná hliadka na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a boli upovedomení cestári. Autobus bol odtiahnutý a vozovka očistená,“ ozrejmila. V druhom prípade vodič osobného motorového vozidla na znečistenej vozovke zišiel mimo cesty. „Pri udalosti nedošlo k zraneniu osôb. Dychová skúška bola negatívna. Polícia vec eviduje ako škodovú udalosť,“ dodala.