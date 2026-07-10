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FOTO Záhadné útvary na oblohe pripomínali UFO! Meteorológovia museli vysvetľovať fascinujúci úkaz

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/ČHMÚ)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

PRAHA - Obyvateľom na severozápade Česka sa vo štvrtok ráno naskytol pohľad ako zo sci-fi filmu, keď sa na oblohe sformovali fascinujúce a obrovské útvary, ktoré svojím tvarom nápadne pripomínali vesmírne koráby či lietajúce taniere mimozemšťanov. Sociálne siete okamžite zaplavili dohady o invázii z vesmíru. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) však situáciu rýchlo uviedol na pravú mieru.

„V Podkrušnohorí sa dnes ráno objavilo UFO!“ varoval s dávkou humoru ČHMÚ na sociálnych sieťach a ako dôkaz zverejnil zábery dvoch amatérskych fotografiek. Vzápätí však meteorológovia uistili verejnosť, že planéte žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Išlo totiž o vizuálne mimoriadne atraktívny typ vlnovej oblačnosti s odborným názvom Altocumulus lenticularis.

Tento meteorologický jav vzniká v strednom patre atmosféry, zvyčajne vo výškach od dvoch do siedmich kilometrov. Aby sa takéto „UFO mraky“ vytvorili, musí sa spojiť niekoľko špecifických podmienok. Silný a vlhký vietor musí narážať na horskú prekážku (v tomto prípade na hrebene Krušných hôr) pod kolmým uhlom. Vzduch sa pri prekonávaní hôr rozvlní podobne ako morská hladina. V chladných vrcholoch týchto neviditeľných vln dochádza k bleskovej kondenzácii vlhkosti, čo vytvára dokonale hladké, aerodynamické a ostro ohraničené tvary.

Hoci sú tieto nebeské útvary pre bežných ľudí krásnym spestrením dňa, pre letovú prevádzku sú zdvihnutým varovným prstom. Tieto oblaky sú totiž jasným indikátorom dynamických zmien v atmosfére a silného prúdenia. Často ich sprevádza fén – teplý, suchý a nárazový vietor padajúci z hôr do údolí. Piloti lietadiel a predovšetkým paraglidisti ich berú ako priamu výstrahu pred extrémnymi a nebezpečnými turbulenciami. Výskyt tohto fenoménu zároveň potvrdil aktuálne predpovede počasia, ktoré u našich susedov avizujú výrazné otepľovanie.

Viac o téme: ČeskoOblakyUFOČHMÚPočasie
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