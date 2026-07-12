Panika na palube: VIDEO Ľudí otravoval obrovský roj komárov! Situácia sa mohla skončiť tragédiou

MILÁNO - Cestujúci letu z Milána do Alicante zažili kuriózny začiatok dovolenky. Kabínu lietadla zaplavili desiatky komárov, ktoré sa nepodarilo odstrániť ani po dezinsekcii. Ryanair napokon musel nasadiť náhradné lietadlo.
Komáre prekazili odlet do Španielska
To, čo malo byť bežným letom z milánskeho letiska Malpensa do španielskeho Alicante, sa vo štvrtok večer zmenilo na niekoľkohodinové čakanie. Kabínu lietadla spoločnosti Ryanair totiž po nástupe cestujúcich zaplavilo obrovské množstvo komárov.
Podľa talianskej agentúry ANSA sa hmyz dostával dovnútra ešte aj cez otvorené dvere lietadla, čo spôsobilo medzi pasažiermi čoraz väčšiu nervozitu.
Posádka skúšala rôzne riešenia
Svedkovia opísali, že členovia posádky sa najprv pokúsili situáciu zvládnuť vlastnými silami. Okrem vypnutia osvetlenia sa podľa niektorých pasažierov snažili komáre odohnať aj improvizovanými prostriedkami.
Talianske médiá zároveň uvádzajú, že letecká spoločnosť nariadila dezinsekciu lietadla. Ani tá však problém úplne nevyriešila, a preto padlo rozhodnutie stroj vyradiť z prevádzky a zabezpečiť náhradné lietadlo.
Na palube bola aj alergická cestujúca
Jedným z dôvodov, prečo posádka nechcela riskovať odlet, bola aj prítomnosť ženy, ktorá upozornila, že je alergická na uštipnutie komárom. „Situácia sa mohla zmeniť na tragédiu,“ povedal podľa agentúry ANSA jeden z cestujúcich.
Po približne polhodine museli všetci pasažieri opustiť lietadlo. Presunuli ich späť do terminálu a neskôr nastúpili do náhradného stroja. Celkové meškanie letu dosiahlo približne tri hodiny.
Pasažierka: Myslela som si, že ma zožerú
Nepríjemný zážitok opísala na sociálnej sieti TikTok aj cestujúca Alice Piscitelli. „Nikdy som nevidela naraz toľko komárov,“ uviedla. Keď posádka zhasla svetlá v kabíne, aby prilákala hmyz iným smerom, mala pocit, že útoky komárov sú ešte intenzívnejšie. „Myslela som si, že ma zožerú,“ opísala situáciu.