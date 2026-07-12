Netanjahu chce ZNOVU zvíťaziť: Parlament potvrdil termín volieb, premiér čelí kritike

TEL AVIV - Izraelský parlament (Kneset) v nedeľu potvrdil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra, teda v posledný deň zákonom stanoveného termínu. Súčasný zákonodarný zbor má ukončiť svoje súčasné funkčné obdobie 17. júla, čo vládnej koalícii umožní po prvýkrát za niekoľko desaťročí dokončiť celé štvorročné funkčné obdobie. Informuje o tom agentúra AFP.
„Keďže sa očakáva, že súčasný Kneset dokončí celé funkčné obdobie a najbližšie parlamentné voľby sú už zo zákona stanovené na 27. októbra, pričom neexistuje zámer skrátiť jeho mandát, nie je potrebné prijímať zákon o rozpustení Knesetu v jeho obvyklom zmysle,“ uviedol parlament vo vyhlásení. Izraelskí poslanci začiatkom júna v prvom čítaní podporili návrh zákona o rozpustení parlamentu. Na jeho prijatie však bolo potrebné, aby prešiel aj druhým a tretím čítaním.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zároveň nedávno vyhlásil, že vo voľbách plánuje opäť kandidovať a pokúsiť sa zvíťaziť, a to napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za vojnu na Blízkom východe a jej následky.
Tieto voľby sú preto všeobecne vnímané ako referendum o Netanjahuovom vedení od vypuknutia vojny v Pásme Gazy, konštatuje AFP. Nedávne prieskumy však ukazujú, že väčšina Izraelčanov si želá, aby odstúpil z funkcie, pričom jeho hlavným rivalom sa stáva bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkot.