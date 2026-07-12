Policajná AKCIA ako z filmu: Podguráženého lekára za volantom museli ROZBITÍM OKNA dostať z auta!

DROSZKÓW – Viac ako rok po dramatickom policajnom zásahu padol rozsudok v prípade poľského lekára, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu a pokúsil sa ujsť pred políciou. Muž, ktorého už predtým prichytili pacienti pri práci pod vplyvom alkoholu, si vypočul nepodmienečný trest. Okrem väzenia príde o vodičský preukaz a zaplatí takmer 200-tisíc zlotých. Polícia zverejnila celé video zo zadržania a pôsobí mimoriadne akčne. Príslušníci totiž museli rozbiť okno, aby sa k mužovi dostali.
Na prípad z mesta Zielona Góra v Poľsku upozornil portál fakt.pl. Prípad lekára Mikołaja M. z poľského mesta Krosno Odrzańskie otriasol verejnosťou v júni minulého roka. V tom čase už mal pozastavený výkon povolania po tom, ako ho pacienti prichytili pri práci pod vplyvom alkoholu. Len o niekoľko dní neskôr sa dostal do ďalšieho vážneho incidentu, tentoraz za volantom.
Policajti ho zastavili až po dramatickom zásahu
K udalosti došlo 18. júna minulého roka v obci Droszków v Lubušskom vojvodstve. Ako informovala poľská polícia, muž mal svojím terénnym vozidlom poškodzovať infraštruktúru. Na miesto preto vyrazili policajné hliadky. Napriek opakovaným výzvam na zastavenie však vodič pokračoval v jazde a pokúsil sa ujsť.
Jeho útek sa skončil až pri vysokom obrubníku. Ani potom však nechcel vystúpiť z Jeepu Wrangler. Policajti preto museli rozbiť bočné okno a 58-ročného muža z vozidla násilím vytiahnuť. Následná dychová skúška ukázala, že mal v organizme 1,6 promile alkoholu.
Po roku spoznal trest
Prípad sa dostal pred okresný súd v meste Zielona Góra. Lekár čelil obžalobe za jazdu pod vplyvom alkoholu a marenie policajného zákroku útekom. Za tieto skutky mu hrozilo až päť rokov väzenia.
Portál Poscigi.pl informoval, že súd napokon rozhodol o nepodmienečnom treste odňatia slobody v trvaní jedného roka. Okrem väzenia dostal aj päťročný zákaz viesť motorové vozidlá a peňažný trest vo výške 20-tisíc poľských zlotých, čo je asi 4 650 eur.
Tým sa však sankcie neskončili. Súd mu zároveň uložil povinnosť zaplatiť sumu zodpovedajúcu hodnote vozidla, ktoré v čase incidentu šoféroval. Ide o ďalších 186-tisíc zlotých, takže celkové finančné dôsledky rozsudku sa vyšplhali na takmer 200-tisíc zlotých.
Priznal vinu, väzeniu sa však nevyhol
Počas súdneho procesu Mikołaj M. svoju vinu priznal. Tvrdil, že po incidente absolvoval protialkoholické liečenie a alkohol už nepije. Súd tieto skutočnosti vzal na vedomie, no nepovažoval ich za dôvod na zmiernenie trestu. Lekár tak poputuje za mreže napriek tomu, že podľa vlastných slov svoj život od základov zmenil.