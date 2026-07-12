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Tajomstvo šiat Magdy Vášáryovej: Drobný detail si nikto nevšimol, pritom znamená tak veľa!

Magda Vášáryová si prevzdala cenu prezidenta KVIFF Zobraziť galériu (18)
Magda Vášáryová si prevzdala cenu prezidenta KVIFF (Zdroj: KVIFF)
© Zoznam/red © Zoznam/red

PRAHA - Záverečný ceremoniál vo Varoch priniesol nielen slávnostné ocenenie Magdy Vášáryovej, ale aj výnimočný módny moment. Minimalistický model v sebe ukrýval množstvo premyslených detailov aj odkaz na jeden z najslávnejších českých filmov.

Magda Vášáryová si na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch prevzala Cenu prezidenta festivalu. Rovnakú cenu získal aj americký herec Jeffrey Wright, herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg a herečka, režisérka, producentka a scenáristka Maggie Gyllenhaalová.

„Strávila som v Karlových Varoch tri veľmi nabité dni. Nemala som čas ani prejsť sa po krásnej kolonáde, ako si ju pamätám z detstva. Ale, hoci som sa bránila tejto dôležitej cene, nakoniec som rada, ze som prišla,“ napísala na sociálnej sieti Magda Vášáryová po skončení festivalu. „Ďakujem všetkým tým, ktorí usilovne pripravujú tento dôležitý kultúrny festival, za ich prácu. A som rada, ze som kedysi pomohla Jirkovi Bartoškovi festival zachrániť. Aj pre spomienku na neho som sem prišla. A ukázala mnohým kinomanom film Juraja Jakubiska Siroty, vtáčkovia a blázni. Film, na ktorý by sme nemali zabúdať. Je esenciou nielen Jurajovho talentu, ale aj zobrazením energie roku 1968, ktoru sovietska invázia kruto potlačila a na 20 rokov uväznila aj moju generáciu vo svete bez budúcnosti,“ uviedla. A o pár hodín neskôr pripísala ďalšiu vetu: „Inak, tá cena je mimoriadne ťažká, nechcela by som, aby mi padla na nohu,“ zavtipkovala.

A hoci sa oceneniu – ako píše – bránila, šaty na túto udalosť si pripravovala dlho pred začiatkom festivalu. A hoci vyzerali striedmo, namiesto prehnanej okázalosti upútali eleganciou. Celý model stál na čistých líniách, jemne zvýraznených ramenách a ľahko priliehavej siluete. Najväčšie kúzlo sa ale ukrývalo v detaile, ktorý si možno veľa divákov ani nevšimlo. „Stojáčik s decentným riasením pri krku odkazuje na secesný štýl kostýmov z ikonického filmu Postřižiny,“ vysvetlil návrhár Boris Kráľ, Slovák žijúci v Prahe, pre portál Lifee.cz. Módna pripomienka legendárneho filmu, s ktorým je Magda Vášáryová neodmysliteľne spojená, mala byť citlivou spomienkou jej úlohy, ktorá sa nezmazateľne zapísala do slovenskej kinematografie.

Magda Vášáryová vo filme Postrižiny
Zobraziť galériu (18)
Magda Vášáryová vo filme Postrižiny  (Zdroj: Filmové Studio Barrandov)
Magda Vášáryová údajne mala jasnú predstavu o farbe aj dĺžke rukávov. „Farbu sme zvolili ešte pred odhalením vizuálu tohto ročníka festivalu, takže jej súlad s festivalovou identitou je čistou náhodou. Jasná červená je obľúbenou farbou v šatníku pani Vášáryovej,“ prezradil Boris Kráľ, ktorý podľa vlastných slov potrebuje spoznať ženu, ktorá ich bude nosiť, jej štýl, zvyky aj to, v čom sa cíti sama sebou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolupráca s Magdou Vášáryovou vraj nevznikla náhodou. Štylistka Mária Kohutik, ktorá s herečkou aj návrhárom dolaďovala finálnu podobu modelu, oslovila Borisa Kráľa už na začiatku roka. Nadviazala tak na úspech z roku 2023, kedy jeho šaty pre herečku Danielu Kolářovú pri odovzdávaní rovnakého festivalového ocenenia zožali veľký ohlas. A nezostalo len pri tvorbe jednej róby – na záverečnom ceremoniáli mala oblečené šaty z dielne módneho návrhára aj herečkina dcéra Hana Lasicová. Obe dámy z dvoch generácií tak spojil rukopis návrhára, ktorý namiesto okázalej extravagancii vsádza na čisté línie, precízne remeslo a nadčasovú eleganciu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viac o téme: FestivalMagda VášáryováKarlove VaryKVIFF
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