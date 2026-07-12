BMW odišlo, výroba zostala: V Rusku naďalej montujú pirátske luxusné SUV! Firma je v šoku

MNÍCHOV - Napriek odchodu BMW z Ruska sa v Kaliningrade naďalej montujú luxusné modely X5, X6 a X7. Automobilka tvrdí, že ide o výrobu bez jej súhlasu a upozorňuje zákazníkov na možné riziká.
Hoci nemecká automobilka BMW po ruskej invázii na Ukrajinu ukončila výrobu aj predaj svojich vozidiel v Rusku, luxusné SUV s jej logom sa tam vyrábajú dodnes. V bývalom partnerskom závode Avtotor v Kaliningrade pokračuje montáž modelov X5, X6 a X7 z dielov, ktoré zostali v skladoch po ukončení spolupráce v roku 2022. Automobilka zdôrazňuje, že s výrobou nemá nič spoločné a nové vozidlá nepovažuje za svoje produkty.
Výroba pokračuje bez súhlasu BMW
Nemecký výrobca ukončil partnerstvo so závodom Avtotor krátko po začiatku vojny na Ukrajine. Napriek tomu sa v roku 2025 na ruskom trhu objavili nové vozidlá BMW s dátumom výroby 2025, hoci technicky zodpovedajú modelom z roku 2022.
Hovorkyňa BMW Carolin Bachmannová pre Radio Free Europe/Radio Liberty potvrdila, že Avtotor začal zostavovať obmedzené série vozidiel z „čiastočne zastaraných montážnych súprav“, ktoré zostali v závode po ukončení spolupráce. Dodala, že takáto výroba pokračuje nepravidelne až dodnes.
Automobilka varuje zákazníkov
BMW upozorňuje, že tieto vozidlá vznikajú bez technického dohľadu výrobcu. Spoločnosť preto informovala úrady, predajcov aj potenciálnych kupujúcich, že za ich kvalitu, bezpečnosť ani servis nenesie zodpovednosť.
Podľa odborníkov môže byť problémom najmä softvér. Moderné automobily obsahujú desiatky riadiacich jednotiek, ktoré bežne dostávajú aktualizácie priamo od výrobcu. Pri vozidlách montovaných bez spolupráce BMW takáto podpora chýba, čo môže ovplyvniť ich funkčnosť aj bezpečnosť.
Rusi to prezentujú ako výhodu
Zaujímavosťou je, že niektorí ruskí predajcovia označujú absenciu originálneho softvéru za výhodu. Tvrdia, že automobilka nemôže vozidlá na diaľku zablokovať ani obmedziť ich funkcie prostredníctvom aktualizácií.
Na montáž sa podľa dostupných informácií už nepoužívajú iba pôvodné diely BMW. Keďže zásoby sa postupne míňajú, časť jednoduchších komponentov, ako sú hadice, kabeláž či niektoré karosárske diely, údajne pochádza od domácich alebo iných dodávateľov.
Predávajú sa za stovky tisíc eur
Na ruskom trhu sa tieto vozidlá predávajú ako nové modely BMW X5, X6 a X7. Ich základná cena sa pohybuje približne od 11,9 do 12,9 milióna rubľov, teda približne 153-tisíc až 166-tisíc dolárov, čo je stále menej než pri vozidlách dovážaných cez takzvaný paralelný dovoz z tretích krajín.
Ruské médiá uvádzajú, že len počas minulého roka sa predalo približne 145 takto zostavených vozidiel. Či bude výroba pokračovať aj po vyčerpaní pôvodných zásob dielov, zatiaľ nie je jasné. Podľa niektorých správ už závod hľadá náhradných dodávateľov komponentov.
Partnerstvo trvalo viac ako dve desaťročia
Spolupráca medzi BMW a závodom Avtotor sa začala ešte v roku 1999. V Kaliningrade sa postupne montovali viaceré modely nemeckej značky vrátane SUV X5, X6 či X7. Po ruskej invázii na Ukrajinu však BMW výrobu zastavilo a ukončilo aj export vozidiel do krajiny. Napriek tomu sa časť výrobných kapacít využíva dodnes – už bez súhlasu automobilky.