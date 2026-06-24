Keď sa dali dokopy, bola ešte dieťa! A teraz? Rozvod: Manželstvo českého speváka je v ruinách

PRAHA - Patrili medzi najkontroverznejšie páry českého šoubiznisu. Ich láska roky rozdeľovala verejnosť, no a teraz prišlo priznanie, ktoré šokovalo fanúšikov. Spevák Bohuš Matuš (52) a jeho o 29 rokov mladšia manželka Lucie Matušová (23) sa po rokoch spoločného života rozišli.
Prvé náznaky problémov sa objavili počas nedávnej spoločenskej akcie, na ktorú Bohuš dorazil len s dcérkou Natálkou. Keď sa ho novinári spýtali, kde je jeho manželka, odpoveď mnohých zaskočila. „Nevieme, kde je teraz maminka. Chodí do školy, študuje konzervatórium, skúša muzikál Monte Cristo... Niekde jednoducho je. Keď tak si nájde niekoho iného.“
Práve tieto slová okamžite spustili lavínu špekulácií o manželskej kríze. A netrvalo dlho, kým prišlo definitívne potvrdenie. Sama Lucie priznala, že ich vzťah sa skončil. „Zostávame dobrými priateľmi.“ Krátke vyjadrenie však stačilo na to, aby bolo jasné, že jeden z najdiskutovanejších párov v Česku je minulosťou.
Zoznámili sa, keď bola ešte dieťa
Ich príbeh pritom od začiatku pripomínal scenár, ktorý vyvolával viac otázok ako odpovedí. Lucie bola veľkou fanúšičkou Bohuša Matuša a prvýkrát ho stretla na autogramiáde, keď mala približne 12 rokov. Spevákovi vraj napísala list a neskôr si začali písať aj cez sociálne siete. Spočiatku medzi nimi fungoval priateľský vzťah. Lucie neskôr priznala, že Bohuš bol jej idol a veľmi si vážila, že si na ňu našiel čas. Postupne sa však začali stretávať častejšie a ich vzťah prerástol do niečoho viac.
Keď sa dali dokopy, Lucia mala približne 16 rokov a Bohuš 45. Práve obrovský vekový rozdiel takmer tridsať rokov vyvolal v Česku doslova búrku. Kým jedni ich láske fandili, iní ju od začiatku označovali za kontroverznú až neprijateľnú. Napriek kritike si však dvojica stála za svojím. Tvrdili, že vek je len číslo a dôležité sú city.