Po rozvode ďalšia svadba! Dcéra Ivety Malachovskej sa vydáva pri mori: Tomuto mužovi povie svoje áno

BRATISLAVA - V jej živote prišiel veľký zlom, no dnes je všetko inak. Dcéra známej moderátorky Ivety Malachovskej Kristína Malachovská (31) po krachu prvého manželstva opäť našla dôvod na úsmev. A už o pár dní ju čaká jeden z najdôležitejších momentov v živote!
Ešte v roku 2019 vyzeralo všetko ako rozprávka. Kristína si vzala svojho dlhoročného partnera Adama Kociana a ich svadba bola ako vystrihnutá z romantického filmu. Lenže čas ukázal, že ani veľká láska nemusí trvať večne. Po mesiacoch špekulácií o kríze prišlo potvrdenie toho, čo mnohí tušili. Vzťah sa rozpadol a v novembri 2023 dvojica svoje manželstvo definitívne ukončila. Dôvodom mali byť rozdielne predstavy o budúcnosti a založení rodiny.
Po náročnom období však prišiel nový muž. Kristína našla šťastie po boku Jakuba, s ktorým sa pozná ešte z čias spoločnej práce. Ich vzťah nabral rýchly spád a po troch spoločných rokoch prišla žiadosť o ruku. „Toto sa stalo už dávnejšie, ale keďže máme výročie, rozhodli sme sa podeliť o to aj s vami – navyše na našom obľúbenom mieste. Za tie tri roky sa toho stalo veľa, až mám pocit, že sme spolu prežili omnoho viac. O to viac sa teším na všetko, čo nás ešte čaká,“ napísala vtedy brunetka pod zábery so snubným prsteňom.
A teraz prichádza ďalšia veľká novinka! Podľa informácií Plus jeden deň si Kristína a Jakub povedia svoje „áno“ už tento piatok. Svadba sa má konať v romantickom Chorvátsku, ktoré má pre dvojicu špeciálny význam. Práve tam totiž Jakub svoju partnerku požiadal o ruku. Zdá sa, že po bolestivom konci prišiel vytúžený nový začiatok. A zatiaľ čo Adam už dávnejšie otočil list a založil si novú rodinu, Kristína sa chystá spečatiť svoju druhú životnú lásku. Veľké chvíle tak prežíva aj moderátorka Iveta Malachovská s manželom Martinom. Ich dcéra sa totiž už o pár dní postaví pred oltár po druhý raz.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%