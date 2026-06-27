Problémy v raji? Amal prezradila, prečo oľutovala, že sa vydala za Georgea Clooneyho!

FRANCÚZSKO - Príbeh Amal Clooney je dôkazom, že ani svetová právnička nie je imúnna voči tlaku, ktorý prináša život po boku hollywoodskej megahviezdy. A hoci jej manželstvo otvorilo dvere do úplne iného sveta reflektorov, dnes hovorí jasne, že ľahké to vôbec nie je a nie vždy je rada, že je vydatá práve za herca.
Keď sa v roku 2014 vydala za jedného z najžiadanejších hollywoodskych hercov, jej život sa zmenil zo dňa na deň. Amal Clooney (48), uznávaná právnička špecializujúca sa na ľudské právo, teraz otvorene priznala, že manželstvo s Georgeom Clooneym (65) jej prinieslo nielen lásku, ale aj tlak, aký dovtedy nezažila.
Hoci bola rešpektovanou advokátkou dávno predtým, než spoznala hollywoodsku hviezdu, po svadbe sa z nej stala jedna z najsledovanejších žien sveta. A práve to jej spočiatku spôsobovalo veľké obavy.
Na podujatí Cartier Dialogues v Bangkoku priznala, že kedysi dokázala dokonale oddeľovať súkromný a pracovný život. Po svadbe s Clooneym sa však všetko zmenilo. „Mala som svoj pracovný život a svoj súkromný život. Vyzerali úplne odlišne a nemiešali sa. Keď som sa vydala, zmenilo sa to naozaj výrazne,“ povedala Amal.
Najviac ju vraj trápilo, ako ju budú vnímať ľudia v jej profesii. „Spočiatku som premýšľala, či si môžem obliecť určité šaty alebo sa objaviť na nejakej spoločenskej akcii, keď viem, že o pár dní budem stáť pred sudcom,“ priznala bez okolkov.
Napokon si však uvedomila, že najdôležitejšie sú výsledky jej práce, nie titulky v bulvári. „Ak ste dobrí v tom, čo robíte, ľudia to skôr či neskôr uvidia. Nechcela som dovoliť, aby mi strach z publicity zabránil robiť veci, ktoré boli dôležité pre moju rodinu alebo môj vzťah,“ vysvetlila.
Dnes sú George a Amal jedným z najstabilnejších párov svetového šoubiznisu. Vychovávajú deväťročné dvojčatá Alexandra a Ellu a popri rodinnom živote spoločne vedú aj svoju nadáciu, ktorá poskytuje právnu pomoc ženám, deťom a obetiam porušovania ľudských práv vo viac ako 40 krajinách sveta.
Aj ich život sa však po narodení detí výrazne zmenil. George Clooney už vlani priznal, že spolu s Amal museli prehodnotiť mnohé rozhodnutia. Obaja totiž predtým pravidelne cestovali do vojnových oblastí a rizikových krajín, čo si po príchode detí už nemohli dovoliť. „Keď máte deti, nemôžete už robiť všetko tak ako predtým. Museli sme zmeniť pravidlá,“ povedal herec v minulosti pre magazín People.
Dnes rodina trávi väčšinu času na svojom vidieckom sídle vo Francúzsku, odkiaľ Amal pokračuje vo svojej právnickej kariére a George sa venuje filmovým projektom. Hoci patria medzi najznámejšie páry planéty, snažia sa svojim deťom dopriať čo najnormálnejšie detstvo.