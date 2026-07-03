Česká expedícia brázdi Egejské more ako v praveku: Neuveríte, na čom sa plavia

HRADEC KRÁLOVÉ/ALEXANDRUPOLE - V Egejskom mori v gréckom prístave Alexandrupole pred pár dňami začala expedícia Monoxylon experimentálnych archeológov z východných Čiech. Prvý deň zdolala na šírom mori v replike pravekého člna vydlabaného z jedného kusu duba medzi pevninou a ostrovom Sámothraké za deväť hodín vzdialenosť 48 kilometrov. Potvrdil to riaditeľ archeoparku vo Všestaroch na Královéhradecku Radomír Tichý, ktorý je organizátorom expedície. Celá trasa po mori medzi ostrovmi meria okolo 450 kilometrov, cieľ je v prístave Volos.
"Bolo to dnes náročné, ale posádka je na tom dobre. Vietor bol bočný, preto nešla použiť plachta. Plavba bola vo vlnách s vetrom, čo spôsobilo vratký čln. Nebezpečné to ale nebolo, " povedal Tichý. Dúfa, že námorný experiment lepšie objasní najpravdepodobnejšiu trasu neolitickej migrácie v tejto časti Egejského mora. "V nedeľu nás čaká trasa dlhá len 15 kilometrov pozdĺž pobrežia ostrova Sámothraké," povedal Tichý.
Trasa vedie medzi Malou Áziou a Európou, kde prevládajú vetry vhodné na pohon plavidla. Preto je overenie zapojenia plachty do námornej plavby pri šírení raných poľnohospodárskych kultúr v Stredomorí jedným z hlavných cieľov expedície. Piata expedícia v dlabaných člnoch, monoxyloch, nadväzuje na výpravy z rokov 1995, 1998, 2019 a 2023, z ktorých tri sa konali v Egejskom mori.
Kým predtým expedícia Monoxylon zapájala plachtu asi v piatich percentách trvania expedície, tento rok by ju radi využili najmenej z 50 percent. Plachta bola vyrobená tradičnými postupmi z lipového lyka. Expedícia má v zálohe plachtu z ľanu.
Na plavbu archeológovia používajú čln, ktorý vyrobili pre predchádzajúcu plavbu. Má dĺžku 11,5 metra a široký je až 120 centimetrov. Má 22 členov posádky vrátane kormidelníka. Predlohou plavidla je 8000 rokov staré neolitické plavidlo s plochým dnom objavené v roku 1994 v jazere Bracciano pri Ríme. Expedičný čln má opäť sprievodné plavidlo.
Na plavbu má expedícia 12 až 14 dní. Trasa expedície má najmenej desať etáp cez grécke ostrovy. Na ostrovoch, ktoré expedícia navštívi, sú lokality z neolitu. Cieľom expedícií Monoxylon je prispieť k poznaniu šírenia raných poľnohospodárskych kultúr v Stredomorí.